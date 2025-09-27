Desde Plaza Ngasem, Pertamina Smexpo enciende la economía del pueblo

VIVA – PT Pertamina (Persero) a través de la Fundación Pertamina Pertamina smecho Regional Yogyakarta 2025 el 26-28 de septiembre de 2025 en Plaza Ngasem, Yogyakarta.

Leer también: Absorbe decenas de miles de hijos e hijas de la nación, Pertamina continúa mejorando los servicios de energía



El director de apoyo comercial de Pt Pertamina (Persero), M. Erry Sugiharto, dijo que Pertamina Smexpo es una forma de apoyo real para Umkm.

Leer también: Pertamina Gran Premio de Indonesia 2025, este es el horario



«Con el tema ‘local se convierte en vocal’, Pertamina Smecho

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, agregó, a través de SMEXPO, Pertamina presenta constantemente un foro para el desarrollo de MIPYME que puede crear empleos, fomentar el espíritu empresarial y fortalecer las industrias creativas en Indonesia.

Leer también: Pertamina Patra Niaga atiende a la demanda Vivo BBM, junto con el mantenimiento de la oferta de energía para la comunidad



«Esto también está en línea con el gobierno de ASTA CITA el tercer punto, es decir, aumentando empleos de calidad, alentando el espíritu empresarial, el desarrollo de industrias creativas y continuando el desarrollo de la infraestructura», explicó Fadjar.

El Smecho de Yogyakarta Regional presenta el UMKM de Pertamina del programa Pfpreneur, UMK Academy y Central Java (RJBT). Además, este evento también presentó 35 artesanía, moda y orientación culinaria para moverse la economía de la gente.

El alcalde adjunto de Yogyakarta, Wawan Hermawan, expresó su agradecimiento.

«Plaza Ngasem tiene una larga historia como el centro de las actividades de los ciudadanos. La presencia de Pertamina Smexpo aquí da un nuevo espíritu, reviviendo la economía del pueblo, además de enfatizar el compromiso de Yogyakarta en el desarrollo de MIPYME», dijo.

La serie de Pertamina SMEXPO 2025 comenzó con un inicio de smecho rojo y blanco en Grha Pertamina Yakarta del 11 al 15 de agosto de 2025, seguido de un Roadshow regional de Smecho MISMES de toda Indonesia en una etapa e innovadora.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo Net Cero Emission 2060 al continuar fomentando los programas que tienen un impacto directo en los logros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.