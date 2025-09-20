Desde Osaka, Prabowo inmediatamente se fue a los Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de la ONU

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia, Prabowo SubiantoSaliendo de Osaka, Japón a Nueva York, Estados Unidos de Américael sábado 20 de septiembre de 2025.

Leer también: Discurso en la Asamblea General de la ONU, Prabowo se considera una historia repetida de la diplomacia de su padre



Esta partida se llevó a cabo después de que el Jefe de Estado visitó el Pabellón Indonesio en Expo 2025 Osaka.

Desde el aeropuerto internacional de Kansai, Osaka, el avión Garuda Indonesia-1 que transportaba al presidente Prabowo y su séquito despegó al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Nueva York, Estados Unidos alrededor de las 16:15 hora local.

Leer también: Xi Jinping-Trump conversó en el teléfono para discutir a Tiktok al comercio, acordó el ‘Café de tierra’



Parece que lanzar la partida del presidente Prabowo, a saber, el ex secretario asistente del gabinete de CH japonés, Keiichi Ichikawa, y embajador a cargo de la región de Kansai, Yasushi Misawa.

Además, el Jefe de Estado también fue publicado por la abogada de negocios AD Interim Renata Hutagalung, el Consul General de Indonesia para Osaka John Tjahjanto Boestami y el apego de defensa indonesia Tokyo Laksmana tni Hidayaturrahman.

Leer también: Al llegar a Japón, Prabowo visitará el Pabellón Indonesio en la Expo 2025 Osaka



En un viaje a Nueva York, el presidente Prabowo estaba programado para pronunciar un discurso en una sesión de debate general en la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Además de asistir Asamblea General de la ONUEl Jefe de Estado también está programado para celebrar una reunión bilateral con varios líderes mundiales.

La presencia del presidente Prabowo en el Foro Internacional confirmó el compromiso de Indonesia de continuar contribuyendo activamente en los esfuerzos para mantener la paz, fortalecer la cooperación global y luchar por los intereses nacionales a nivel mundial.

Acompañando al presidente Prabowo en vuelos a Osaka, a saber, el Ministro de Relaciones Exteriores, Sugión y el Secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya.