Desde OJK hasta Bank Yakarta, Purbaya desviará la designación de tierras estatales en SCBD

Yakarta, Viva – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, desviará la designación de tierras vacías estatales en el lote 1 ScbdDesde la construcción del edificio del Centro Financiero de Indonesia, así como la oficina central de la Autoridad de Servicios Financieros (Ojk) se convierte en la construcción de la oficina Banco Yakarta.

Dijo esto después de reunirse con el gobernador de Dki Yakarta, Pramono anungquienes han presentado una propuesta para establecer la cooperación con el gobierno central para construir la oficina del Banco de Yakarta en el terreno.

«OJK no se vuelve despierto, LPS no puede despertarse en ese momento, ¿por qué? Si te despiertas, hay muchos vacíos», dijo Purbaya en el Ministerio de Finanzas, Yakarta, martes 7 de octubre de 2025.

Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, Comisión XI DPR

«LPS no puede ser rentable, no podemos alquilar. Así que no podemos hacer nada cuando estoy en LPS», dijo.

Purbaya expresó su apoyo al plan del gobierno provincial de DKI Yakarta, que construirá el edificio Bank Yakarta y lo convertirá en el edificio más alto en Yakarta en la tierra.

El Ministro de Finanzas explicó que el apoyo al plan del gobierno provincial de DKI Jakarta se llevaría a cabo a través de un esquema de concesión, con una duración de 50 años donde se prometió al Ministerio de Finanzas del 30 por ciento del uso del edificio.

Purbaya espera que la construcción del edificio del banco en Yakarta en la tierra SCBD pueda comenzar pronto este año, para que el impacto del desarrollo a su economía también pueda sentirse más rápido.

«Estoy muy feliz porque (la construcción de edificios) fomentará el crecimiento económico en Yakarta y a nivel nacional. Lo más importante, no gasto dinero, el dinero de Banco DKI«Purbaya dijo.

«Le pregunto al gobernador (Pramono), si puede comenzar este año en los próximos meses, y el gobernador está de acuerdo. Por lo tanto, queremos ver que el impacto de esta estrategia también comenzará a ver este año», dijo.