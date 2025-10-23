Desde Nusakambangan, Ammar Zoni pidió al juez que acudiera directamente al juicio.

Jacarta – Para acusado caso de tráfico de drogas en el centro de detención de Salemba, en el centro de Yakarta, a saber, Artis Ammar Zoni y amigos (et al) pidieron estar presentes en persona en la audiencia Corte Estado (PN) Yakarta Central.

«Pedimos que se nos presente fuera de línea», dijo Ammar Zoni antes de la lectura de la acusación en el Tribunal Central de Distrito de Yakarta, el jueves 23 de octubre de 2025.



El actor Ammar Zoni se ha vuelto a encontrar con problemas legales relacionados con las drogas.

Ammar Zoni dijo que ya se había sometido a una prueba en línea y los resultados no fueron los que deberían ser.

Por lo tanto, pidió al Panel de Jueces del Tribunal de Distrito Central de Yakarta que lo presentara a él y a sus amigos en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta. Ammar Zoni admitió que revelaría toda la información requerida por el Panel de Jueces.

«Todos acordaron estar ‘fuera de línea’ (fuera de línea). Daremos cualquier cosa, porque si fuera en PN abriríamos todo», dijo.

Ammar Zoni admitió que todas las noticias sobre él no coincidían con los hechos y por eso esperaba restaurar su gran nombre.

«Porque en mi opinión las noticias no coinciden con los hechos. He traído el nombre, queremos que se presente ‘offline’, para que todos puedan verlo», dijo.

Anteriormente, el Tribunal de Distrito Central de Yakarta (PN) celebró el primer juicio de Ammar Zoni y sus amigos en línea porque los acusados ​​se encuentran actualmente en la prisión de Nusakambangan.

«Este juicio está abierto y abierto al público», dijo el jueves el juez jefe del Tribunal Central de Distrito de Yakarta, Dwi Elyarahma Sulistiyowati, en Yakarta, al abrir el primer juicio con la agenda de acusación.

Parece que el juicio con la agenda de cargos contra Ammar Zoni y otros está en marcha y el juicio comenzó a las 10.20 WIB.

Los seis acusados ​​no estuvieron presentes en la sala del tribunal, sino que participaron en el juicio inicial a través de una conexión Zoom o en línea.

En este juicio sólo estuvo presente el asesor jurídico del acusado Ammar Zoni, mientras que los demás recibieron asistencia jurídica, porque se enfrentaban a una pena de más de 15 años.

«Sólo hay un asesor legal para el acusado seis (Ammar Zoni), por eso hemos designado asesores legales para los demás acusados», dijo el juez. (Hormiga)