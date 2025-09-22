Desde motos hasta accesorios

Yakarta, Viva – La exposición de motocicletas de Indonesia o la exposición IMOS 2025 será un evento interesante para los fanáticos de las motocicletas en Indonesia.

Este evento tuvo lugar el 24 al 28 de septiembre de 2025 en Ice BSD City, South Tangerang, con la participación de varias marcas que presentaban los últimos productos e innovaciones.

Desde la búsqueda Viva AutomotiveEl lunes 22 de septiembre de 2025, se prevé que Honda presentará las últimas motos eléctricas que están diseñadas para ser ecológicas y de acuerdo con las necesidades de los estilos de vida modernos.

Mientras tanto, según la información filtrada de la página oficial de redes sociales, Suzuki mostrará una nueva moto automática con diseño aerodinámico que aún prioriza la comodidad de conducción.

Cabina de motor Suzuki en iMOS 2023

Las compañías financieras no se pierden proporcionar varios esquemas de financiación para los visitantes interesados ​​en poseer motocicletas, incluidas ofertas de entregas más flexibles. Este programa está destinado a facilitar el acceso a la propiedad del nuevo vehículo.

La tecnología es uno de los principales enfocados en Vamos 2025. Algunos fabricantes muestran características de conectividad que permiten que las motos estén conectadas a los teléfonos inteligentes, para que los usuarios puedan monitorear las condiciones del vehículo o acceder a la navegación directamente.

Algunos distribuidores de accesorios participan mostrando las últimas líneas, que van desde cajas impermeables hasta bolsas multifuncionales. También realizan actividades de subastas para ciertos productos que atraen la atención de los fanáticos de las modificaciones.

También se ofrecen varios descuentos durante la exposición, por ejemplo para cascos, guantes o paquetes de accesorios. Este programa solo se aplica durante todo el evento.

Además de las exposiciones de productos, IMOS 2025 también presenta varias actividades interactivas. Los visitantes pueden participar en talleres de seguridad de conducción, probar las últimas unidades de moto a través de una sesión de prueba de prueba, así como participar en el programa de premios preparado por el organizador.