Desde las regulaciones hasta la competencia, los sindicatos públicos de Menaker Rakkan

Yakarta, Viva – Ministro de mano de obra, Yassierli dijo, hay tres tarea (Pr) en el sector laboral, que debe completarse juntos gobierno y sindicatos/Sindicato (SP/SB).

Las tres relaciones públicas principales son actualizaciones regulaciónFortalecer el movimiento de productividad nacional, así como la creación de mano de obra y reskilling.

«Veo que este es un desafío y una oportunidad para que todos nosotros, presenten el futuro de la nación para nuestros hijos y nietos», dijo Yassierli en su declaración, martes 2 de septiembre de 2025.

Agregó, varios problemas de empleo aún necesitan una solución integral. Es decir, a partir del salario mínimo (UM), trabajadores extranjeros (TKA), cierto acuerdo de trabajo de tiempo (PKWT), subcontratación, licencia, separación y terminación del empleo (PHK).

Por lo tanto, además de la colaboración entre el gobierno y SP/SB, esto también debe ser apoyado por el sector empresarial para enfrentar desafíos laborales dinámicos.

Según él, las relaciones industriales armoniosas por sí solas no son suficientes, porque el mundo del trabajo Indonesia necesita avanzar hacia las relaciones industriales transformadoras con la productividad como la clave principal.

«Nuestra productividad sigue siendo un 10 por ciento por debajo del ASEAN promedio. Mi gran sueño, SP/SB se convierte en productividad de ‘Campeón’, se convierte en expertos y consultores, incluso participó en la campaña por la cultura laboral productiva», dijo el Menaker.

Por lo tanto, Yassierli enfatizó que el Ministerio de Manpower ha iniciado la capacitación de expertos en capacitación. Esperaba que, para la Unión de Trabajadores Electrónicos de los Trabajadores Electrónico de la Unión de Trabajadores de la Indonesia (FSP LEM SPSI), también participará en la capacitación del Programa de Entrenadores (TOT) para que más tarde pueda distribuirse a todas las regiones de Indonesia.

Además de la productividad, continua Menaker, la mejora de las competencias de los trabajadores también es un PR estratégico, de modo que el Centro de capacitación laboral (BLK) o el Centro de capacitación vocacional y de productividad (BPVP) continuará expandiéndose en varias regiones.

«Continuamos actualizando el plan de estudios a través de Skkni para que sea relevante para las necesidades industriales. Las salas deben ser utilizadas no solo por solicitantes de empleo, sino también sindicatos para ‘ascender’ y ‘requirir'», dijo.