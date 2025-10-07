Desde las laderas de la montaña hasta el escenario nacional, PNM Harunan Inacraft 2025 con la fragancia del café Sembalun

VIVA – Pt Permodalan Nasional Madani (PNM) Continúe alentando a cada cliente a obtener una experiencia inspiradora y obtener un acceso más amplio al mercado a través de su participación en la exposición creativa creativa de creación creativa más grande del sudeste asiático, Inacraft 2025, que se celebró en el Centro de Convenciones de Yakarta (JCC). Cada año, Inacraft puede presentar a más de 60 mil visitantes y la presencia de la Sra. Siti Rohmah, un cliente de PNM Mekaar de Lombok, con su negocio de café Sembalun Arabica para ser un diferenciador de otras MIPYME.

Esto se debe a que los granos de café se originaron en las montañas Sembalun, Mataram, que es rica en sabor y un alto valor económico. No solo 1 tipo de café, PNM también trajo otros 5 productos de café que se originan en Kabanjahe, Probolinggo, Kendari, Denpasar, a las típicas cookies de Yakarta para combinarse en el escenario nacional.

La historia inspiradora vino de la Sra. Siti Rohmah, desde que se unió a los clientes de PNM en 2021, Siti, quien inicialmente solo vende tiendas de comestibles, nunca pensó que su negocio ahora podía aparecer en el escenario nacional y fue conocido internacionalmente a través del apoyo de PNM. Desde frijoles hasta sueños, eso es lo que siente porque gracias a sus sueños PNM para presentar sus productos de café más amplios se pueden realizar. Además, la Sra. Selvi Ananda, la esposa de la vicepresidenta de la República de Indonesia, también la saludó directamente y le dio apoyo a lo que había hecho que hizo que la Sra. Siti fuera más agradecida por esta oportunidad.

«Estoy muy agradecido de ser elegido para seguir el Inacraft 2025. Con la ayuda de PNM, mi negocio de café ahora puede ser más ampliamente conocido, no solo en Lombok. Esta oportunidad hace que mi negocio no sea monótono solo conocido en el área de origen, sino que puede penetrar en los mercados nacionales e incluso internacionales, muchas gracias PNM», dicho Siti.

Respondiendo a esto, el Secretario Corporativo de PNM, luego Dodot Patria Ary, enfatizó que la participación del cliente en Inacraft 2025 refleja el compromiso de la compañía en apoyar a las MIPYME para avanzar en la clase y proporcionar un amplio acceso al mercado para apoyar la creación de una economía de las personas sostenibles.

«PNM ha capacitado a más de 22.5 millones de clientes a través del programa Mekaar en toda Indonesia. La presencia de la Sra. Siti en Inacraft es una representación de que las mujeres duras pueden convertirse en la fuerza impulsora de la economía familiar, incluso trae la fragancia del nombre de su región en el ámbito nacional», dijo Dodot.