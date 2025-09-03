Italia, Viva – Después de 13 años de defender a Leicester City, el legendario delantero británico Jamie Vardy Finalmente comenzó una nueva aventura en el extranjero. A la edad de 38 años, se unió oficialmente al club de la Serie A italiano, Cremonés.

Esta certeza se anunció después de que Vardy firmó un contrato de un año con una opción de extensión. Su presencia se sumó a la experiencia y el poder de la línea de ataque Cremonese, que esta temporada está decidida a sobrevivir en la mejor competencia de Italia.

Curiosamente, Vardy ahora será un equipo con el portero Equipo nacional indonesio, Emil Daring Mulyadi. Emil previamente fue traído a Cremonese para fortalecer el sector del portero, y se creía que la presencia de Vardy era una gran motivación adicional para él.

Durante la defensa de Leicester City, Vardy registró más de 500 partidos en todas las competiciones, además de presentar la Premier League 2015/16, la Copa FA, Community Shield y dos veces la división del campeonato.

Los grandes nombres de duetos como Jamie Vardy y Emil Audero en un club son ciertamente lo más destacado para el público indonesio. La razón por la que Audero acaba de defender oficialmente a Garuda a nivel internacional, mientras que Vardy es conocida como uno de los atacantes más emblemáticos de la Premier League.

Con una combinación de jugadores experimentados y jóvenes entusiasmo, se espera que Cremonese se vea sorprendente en la Serie A esta temporada. Los fanáticos en Indonesia ciertamente prestarán más atención al trabajo del club lombardiano, gracias a la existencia de Emil Audero y ahora Jamie Vardy.