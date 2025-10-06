Desde la política hasta el negocio de la energía, esta es la figura del hermano menor de Jusuf Kalla que fue arrastrado por la corrupción del West Kalimantan PLTU RP1.3 billones de billones

Yakarta, Viva – El presunto escándalo de corrupción de la construcción de la planta de energía de vapor (PLTU) 1 MemaPawah, West Kalimantan, arrastró un gran nombre. La policía nombró a cuatro personas como sospechosos, incluido Halim KallaEl décimo y 12º vicepresidente de la República de Indonesia, Jusuf Kalla.

Se dice que este caso ha causado fantásticas pérdidas estatales, alcanzando Rp1.3 billones. El proyecto estratégico que comenzó en 2008 a 2018 con una capacidad de 2×50 megavatios se declaró estancado y el total de alias perdidos falló miserablemente.

«Como resultado de este trabajo, la construcción se estanca hasta ahora y ha sido declarada total perdida por el BPK. Esta es la pérdida financiera total del país es de USD62,410,523 ahora equivalente a RP1.3 billones, sí, ahora a una tasa de cambio de RP16.6 mil

Según Cahyono, el proyecto que se suponía que debía ser realizado por PT BRN en realidad fue completamente subcontratado a PT Praba. Desafortunadamente, Pt Praba envía equipos que no coinciden con las especificaciones de alias subyacente.

«Entonces, este trabajo si observamos el trabajo dado a PT Brn está completamente subconectado a PT Praba. Ahora de PT Praba también es un verdadero problema desde el principio. Entonces, el pico tiene Pt Praba donde las herramientas también se envían sí, sí, sí, sí, sí subyacente Así que esto también resultó en el problema muy complejo del problema estancado «, dijo.

Los investigadores incluso encontraron presunto lavado de dinero (TPPU) en este caso. El dinero del proyecto supuestamente se canalizó a varias partes con un fantástico nominal.

Al no detenerse allí, este proyecto también involucró a trabajadores extranjeros (TKA) de China que aparentemente no tenían un permiso oficial para trabajar en Indonesia. Su existencia había provocado protestas de los trabajadores locales.

«Para que este trabajador chino sea devuelto a una deportación adicional», dijo Cahyono.

Cuatro sospechosos, incluida la hermana de JK

La Policía Nacional ha nombrado a cuatro sospechosos en este caso. Son ex director de PLN, Fahmi Mochtar, así como tres personas del sector privado, incluido Halim Kalla.