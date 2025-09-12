Desde la película de Bogotá hasta el nuevo drama que mi juventud ganó la calificación baja, ¿la carrera de Song Joong Ki comenzó a atenuarse?

Corea del Sur, Viva – Último drama Song Joong Ki Titulado Mi juventud se emitió oficialmente el 5 de septiembre de 2025. Sin embargo, en lugar de notar el dulce logro, el drama de regreso del actor en realidad se abrió con una calificación decepcionante en el rango del 2 por ciento según Nielsen Corea.

De hecho, muchos fanáticos pusieron altas expectativas porque mi juventud marcó el regreso de Song Joong Ki al género de romance clásico después de 9 años desde los descendientes del Sun. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

En el drama de JTBC que se transmite todos los viernes, interpreta a Sun Woo Hae, una ex estrella infantil que ahora trabaja como novelista y vendedor de flores. Song Joong Ki fue emparejado con Chun Woo Hee, quien tocó su primer amor, Sung Je Yeon.

En una conferencia de prensa, Song Joong Ki expresó optimismo por su proyecto.

«El tema de la reunión hace que este funcione sea interesante. Creo que la audiencia puede sentir la emoción, la comodidad y la suavidad experimentadas por Sung Je Yeon y Sun Woo HAE cuando se reúnen. Ese es el mayor poder de nuestro drama», dijo el actor, informó informó AllkpopViernes 12 de septiembre de 2025.

Desafortunadamente, el estreno en realidad perdió la competitividad del drama SBS Queen Mantis, protagonizada por Go Hyun Jung con una calificación de 7.1 por ciento. Algunos espectadores también dieron críticas, comenzando de «la pareja Song Joong Ki y Chun Woo Hee no funcionó», hasta que «la historia se puede predecir y monótono».

El crítico cultural Kim Heon Sik consideró la historia de mi juventud menos emocionada al principio

«La reina Mantis creó rumores con Go Hyun Jung, que interpretó a un asesino en serie y llenó su comienzo con el misterio y la tensión de thriller. Pero la historia de mi juventud sobre el primer amor que se reunió fue demasiado familiar y predecible, por lo que no tuvo un impacto», explicó.

Aun así, un funcionario de transmisión evaluó que todavía había una oportunidad para que este drama se recuperara.

«En el drama del romance, los espectadores tienden a estar más inmersos en las emociones de los personajes a medida que avanza la historia. Las habilidades de actuación y la presencia de Song Joong Ki siguen siendo fuertes, por lo que hay muchos espacio para la tendencia de clasificación de cambio», dijo.

¿La carrera comienza a tenga?

Esta decepción no es la primera para Song Joong Ki. Anteriormente, la película de Bogotá en la que protagonizó en diciembre de 2024 tampoco logró lograr un número significativo de espectadores. Hasta mediados de enero de 2025, la película solo grababa 400 mil espectadores, lejos del objetivo de 3 millones.

En una sesión de preguntas y respuestas en YouTube, Song Joong Ki afirmó estar triste con la condición de la película coreana.

«Como dijo mi senior, el cine coreano está en un momento muy difícil en este momento. Para ser sincero, solo estoy agradecido de que nuestra película aún se pueda emitir. Trabajo más duro que antes para promoverla. Quiero que la gente sepa sobre esta película y quiero presentarla bien», dijo.

De hecho, el actor de 39 años podría contener las lágrimas al hablar.

«Hablar de esto es muy emotivo para mí», dijo.

Ahora, la atención pública está dirigida al siguiente paso de Song Joong Ki. ¿Podrá cambiar las cosas a través del drama que mi juventud, o la dimensión de la carrera del actor comenzó a aparecer?