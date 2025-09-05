Desde la energía limpia hasta los recorridos educativos

VIVA – PT Pertamina (Persero) Empoderar aldea a través de un programa superior Energi Berdikari Village (Deb), que van desde energía limpia hasta giras educativas en Rantau Dedap, Muara Enim Regency, South Sumatra.

A través de Deb, Pertamina fomenta el empoderamiento de la comunidad y el crecimiento económico local. Esto está en línea con ASTA CITA número 6, a saber, la construcción de la aldea para la igualdad económica y la erradicación de la pobreza.

El impacto del beneficio de la comunidad para los residentes de Rantau Dedap Hamlet, incluida la instalación de Micro Hydro Power Senter (PLTMH) con una capacidad de 47 kWh, que es útil para los hogares de los residentes locales, lugares de adoración, MIPYMES (micro y pequeñas y medianas empresas) y 4 kilómetros (km) iluminación callejera, cuyo impacto se siente directamente en 130 familias o 445 personas en Rantau Dedap Hamleters (km).

Además, este pueblo también fue llevado a cabo por el empoderamiento del lago Dedughuk, que se convirtió en turismo educativo con actividades de recolección de papas para plantar fresas como atracción turística educativa.

Ahora, Deb Pertamina en Rantau Dedap Village tiene una trama de demostración (Demplot) Strawberry Sentra Agroedu Tourism. Además de la educación de las plantas de fresa, a través de esta actividad también puede mejorar la economía local de la cosecha producida.

El vicepresidente de comunicación corporativa de Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, dijo que el programa DEB es una forma de movilizar la independencia de la aldea.

«Pertamina cree que la energía no es solo para la iluminación y la actividad económica, sino también como un catalizador para el cambio social. A través de la aldea de energía, queremos que las aldeas como Rantau dedap sea independiente, próspera y capaz de presentar un valor agregado a través del turismo educativo. Esta es una manifestación concreta de nuestro compromiso para apoyar las transiciones de energía, así como el empoderamiento comunitario», dijo Fadjar.

Anteriormente, Markun, jefe de Rantau Dedap Hamlet, reveló que utilizaba electricidad de una turbina de microhídico simple al utilizar el flujo del agua del río Lake Deduhuk, pero una simple instalación construida con residentes locales no ha sido equipado con aspectos de seguridad adecuados. Luego, Pertamina está aquí para ayudar a los residentes de Rantau Dedap mediante la construcción de una nueva turbina que pueda ser útil para la comunidad local.

A través del programa DEB, los residentes de Rantau Dedap Hamlet también pueden encargarse de las turbinas de microhídico de forma independiente, de modo que, a través del uso de nuevas energía renovable, Pertamina no solo ayuda a mejorar el acceso a la energía limpia para la comunidad, sino que también contribuye a mantener la sostenibilidad ambiental y el capacitación de las comunidades locales.

La inauguración de la Deb Sumatra de Deb South incluye tres puntos de la ubicación del pueblo. Además de la aldea de Rantau Dedap, Muara Enim Regency, otras dos aldeas también fueron inauguradas, a saber, Singapure Village, Lahat Regency y Sungai Gerong Village, Banyuasin Regency, que se centró en la aldea de Singapure.

Con la presencia de Energy Village en Sumatra del Sur, Pertamina espera que la comunidad pueda sentir los beneficios reales de la energía sostenible al tiempo que obtiene nuevas oportunidades para mejorar el bienestar. Esta iniciativa es una prueba de la consistencia de Pertamina en el apoyo a la agenda nacional de transición energética hacia la emisión neta cero 2060, así como en el fortalecimiento de la contribución de la compañía en el desarrollo económico y social de la comunidad de la aldea.

Pertamina como compañía líder en el campo de la transición energética, se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 al continuar fomentando programas que tienen un impacto directo en los logros de los objetivos de desarrollo sostenible (SDG). Todos estos esfuerzos están en línea con la aplicación de ambiental, social y de gobierno (ESG) a lo largo de la línea y operaciones de negocios de Pertamina.