Desde la cocina de la casa hasta la ventana del aeropuerto, esta es una historia de éxito

VIVA – Casa de bumning construcción Bri continúa demostrando que este programa es muy efectivo para empoderar a los empresarios Umkm crecer y desarrollar. Enih, el propietario del refrigerio de la familia Erildya es una de las pruebas reales de que el programa Bumn House asistido por Bri está impulsado por la voluntad del aprendizaje y un poco de coraje para tratar de hacer que realmente crezca y desarrollar.

De una madre que inicialmente jugó capital del salario de su esposo, ahora Enih es un actor de MISME cuyos productos se pueden comprar en ventanas modernas. La historia comienza desde una esquina de la frontera de la ciudad de Tangerang, cerca de la mezquita Al-A’Zhom, a través de una simple cafetería. Sin embargo, la tormenta Pandemi Covid-19 golpeó su negocio. También buscó otras formas de sobrevivir.

Desde la cocina de su hogar, la idea nació para hacer chips tradicionales para la familia, que luego se convirtió en la familia de bocadillos Erildya. Inicialmente solo para el consumo personal, pero el sabor sabroso y crujiente hizo que muchas personas estuvieran interesadas en comprar.

«En ese momento pensé, lo importante era que había ingresos para la familia», recordó cuando se contactó el lunes (8/11/2025).

Comenzando en serio un negocio de bocadillos desde 2021, ENIH expande lentamente su alcance de productos. Ahora, sus bocadillos como Chips Tempe, Seplak seco, hasta frijoles crujientes han entrado en tiendas de recuerdos en el aeropuerto, las salidas de Sarinah Thamrin, y se extienden en varias tiendas en Jabodetabek. De hecho, el producto ha estado presente en Hypermart y en el proceso de ingresar a Lawson.

La producción todavía se realiza en casa. En un día, puede hacer unos 50 paquetes de productos. Si hay un gran pedido de la tienda, él y su familia trabajarán más.

«Soy el departamento de marketing, mi esposo todavía tiene un puesto en casa, y por la noche producimos juntos. A veces los niños también ayudan a la producción cuando me voy», dijo.

Se produjeron grandes cambios cuando ENIH encontró información sobre la casa Soe de Yakarta a través de Instagram. Se puso en contacto con el gerente de la casa de bumn de Yakarta a través de mensajes privados, luego se unió a la capacitación. El material incluye marketing digital, utilización de datos de comercio electrónico y hacer contenido.

«Alhamdulillah, por lo que había sido Gaptek, ahora ha comenzado a entender un poco. Las ventas en línea han comenzado a caminar, a pesar de que las tiendas fuera de línea siguen siendo importantes. El que todavía quiere que aprenda es Tiktok en vivo y hacer videos de productos», dijo.

El programa también abrió la puerta para que ENIH se conectara con varias oportunidades, incluido el apoyo del Ministerio de MISMES y el Ministerio de Turismo.

A la edad de 49 años, ENIH todavía tiene un gran objetivo que incluye el aumento de la capacidad de producción, la formación de PT individuales y la expansión del mercado. Él cree que la digitalización es la clave para desarrollar un negocio más rápido.

«Si puede, este producto no solo se vende en Jabodetabek, sino a toda Indonesia. También quiero tener una pequeña fábrica», dijo con entusiasmo.

En una ocasión separada, la secretaria corporativa de BRI, Agustya Hendy Bernadi, explicó que Bri continuó administrando varios programas empoderamiento que toca la comunidad y las MIPYME. Hasta finales de junio de 2025, Bri logró 54 casas de bumn y había llevado a cabo más de 16 mil capacitación.

«A través de las casas de bumn, Bri no solo proporciona acceso a capacitación y asistencia, sino que también abre el camino para que las empresas ascendan a clase y se digan.