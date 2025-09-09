Desde iPhone Mini, iPhone Plus, hasta iPhone Air

Yakarta, Viva – El lanzamiento de la serie iPhone 17 está esperando el reloj. El evento titulado ‘Awe Dropping’ que tuvo lugar en el Teatro Steve Jobs, Manzana Park, Cupertino, California, Estados Unidos (EE. UU.) Se llevará a cabo el 9 de septiembre cuando los Estados Unidos (EE. UU.) O el 10 de septiembre de 2025 WIB.

Leer también: El público tiene curiosidad sobre el aire del iPhone 17



Se espera que este lanzamiento presente la serie del iPhone 17, que consiste en el iPhone 17, iPhone 17 AiriPhone 17 Pro, Dan iPhone 17 Pro Max.

Si se examina al revés, Apple ha cambiado tres apellidos de uno de sus modelos de iPhone más nuevos.

Leer también: Guía para ver transmisión en vivo del lanzamiento de la serie iPhone 17



Basado en datos VIVAInicialmente, Apple presentó el nombre ‘Mini’ en la serie del iPhone 12 lanzado en octubre de 2020.

‘Mini’ también se usa para la serie iPhone 13 que se lanzó el 14 de septiembre de 2021. Sin embargo, el nombre se perdió cuando la serie iPhone 14 se introdujo al público.

Leer también: 8 nuevas características de la serie iPhone 17



Desde septiembre de 2022, Apple ya no ha incluido el nombre ‘Mini’ detrás de uno de los modelos de la serie iPhone 14, y lo reemplazó con ‘Plus’ a su producto más nuevo, el iPhone 16 Plus, lanzado en septiembre de 2024.

Entonces, ¿cuál es el nombre? Aire de iPhone ¿En la serie iPhone 17 sobrevivirá o será reemplazada nuevamente?

Los analistas dijeron que el mayor desafío de Apple en este momento era sobrevivir al lanzamiento mediocre debido a sus competidores, Samsung de Corea del Sur y productores de China, ha superado a Apple para inculcar la inteligencia artificial (IA) en sus productos y servicios.

El aire del iPhone 17 se considera el producto de teléfono inteligente más esperado porque es más delgado que el teléfono inteligente que Apple había vendido antes y tomó su nombre de la elegante computadora portátil de la compañía, MacBook Air.

Apple necesita pensar en cómo empacar baterías y cámaras en dispositivos más delgados y también tratar de determinar el precio entre los modelos básicos del iPhone 17 y el iPhone 17 Pro y 17 Pro Max, que es más costoso atraer a una gran cantidad de clientes.

Extendido por Chatterjee, vicepresidente y analista principal Forrester, dijo que el agua del iPhone 17 más delgada podría alentar las mayores ventas.

«Ha pasado mucho tiempo desde que vimos una actualización significativa sobre la forma de este dispositivo, además de los cambios graduales que no fueron demasiado significativos, y la novedad del agua del iPhone 17 probablemente alentaría a muchos iPhone 14, 15 e incluso 16 usuarios a cambiar a versiones más nuevas», dijo, según lo citado por Reuters.