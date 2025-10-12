Desde Hammersonic hasta Java Jazz, Indonesia demuestra que es capaz de organizar eventos musicales de talla mundial

VIVA – La escena musical y turística de Indonesia brilla cada vez más. Una serie de festivales de música de escala internacional, a partir de java-jazz que tiene una sensación elegante martillosónico que está lleno de energía rocosa, se ha convertido en una prueba clara de la capacidad de Indonesia para organizar eventos de talla mundial y al mismo tiempo convertirla en una fuerza impulsora de la economía creativa nacional.

Este fenómeno se ve reforzado por la tendencia mundial de los viajes por conciertos, en los que se realizan viajes turísticos especiales para asistir a conciertos y festivales de música, lo que abre grandes oportunidades para que Indonesia fortalezca su posición como destino turístico creativo. ¡Vamos, desplázate más!

El Viceministro de Turismo de la República de Indonesia, Ni Luh Puspa, en un debate en Conferencia de música de Indonesia (KMI) 2025, enfatiza la importancia de las estrategias colaborativas en el desarrollo del turismo musical como uno de los principales atractivos del turismo indonesio. Destacó el importante impacto de este gran evento en la economía del país.

«Sólo a partir de dos grandes eventos como Hammersonic y Java Jazz, el impacto económico ha contribuido significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) nacional y al bienestar de la comunidad a través del empleo. Esto es una prueba de que la música no es sólo entretenimiento, sino una fuerza impulsora para la economía y el turismo», dijo Ni Luh Puspa.

La organización de importantes festivales como Prambanan Jazz, Synchronize Festival y Dieng Culture Festival muestra la diversidad y las capacidades de Indonesia. El asesor del grupo, Programas Creativos y de Turismo InJourney, Ishaq Reza, explicó que el desarrollo del turismo musical se lleva a cabo a través de diversas iniciativas como el Festival Borobudur, Golo Mori Jazz y el programa Event by Indonesia, donde el arte y la música enriquecen la experiencia turística.

«Todos estos esfuerzos se basan en el espíritu del turismo colaborativo, es decir, la cooperación intersectorial entre el gobierno, los actores de la industria y la comunidad creativa para aumentar el valor y el atractivo de los destinos indonesios a los ojos del mundo», dijo.

Este espíritu de colaboración no se limita sólo a los niveles corporativo y gubernamental. El iniciador del Festival Cultural de Dieng (DCF), Budhi Hermanto, compartió su experiencia de que el festival fue una iniciativa genuina de la comunidad de Dieng que se llevó a cabo a través de la cooperación mutua, con la música como un elemento importante.

«No determinamos qué músicos deben actuar, todo crece naturalmente a través de la comunicación entre los residentes y las comunidades. Muchos músicos vienen a participar por iniciativa propia, por lo que este festival se basa verdaderamente en la colaboración», dijo Budhi.