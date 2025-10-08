Desde Formo IDR 155 millones a Almaz Hybrid IDR 479 millones

Yakarta, Viva – La competencia de automóviles en Indonesia es cada vez más interesante con la presencia de las últimas filas de Wuling en octubre de 2025. Esta marca china continuó fortaleciendo su posición a través de una combinación de automóviles eléctricos, híbridos y gasolina con precio competitivo.

Ver Viva Automotive Miércoles 8 de octubre de 2025 en el nivel de entrada Wuling Formo Class sigue siendo la opción más asequible con precios que comienzan en IDR 155 millones en la carretera Jacarta. Este automóvil está destinado a pequeñas empresas que necesitan vehículos comerciales económicos y duros.

Un poco, hay Wuling Formo Max con un rango de RP168-176 millones y formos en el rango de RP167-172 millones. Ambos ofrecen una alta flexibilidad para las necesidades de logística de la luz y el transporte comercial.

Para el segmento de MPV familiar, el nuevo confero Wuling tiene un precio a partir de RP. 188 millones, mientras que el nuevo confero se vende en el rango de RP210-235 millones. Ambos confían en una cabaña de alivio y confort que es el sello distintivo de los autos familiares indonesios.



Wuling Confero S Facelift

En una clase más premium, Wuling Cortez S tiene un precio de RP266-288 millones y nuevo Cortez en el rango de RP307-345 millones. Este modelo lleva características modernas como comandos de voz de Indonesia y sofisticados sistemas de entretenimiento.

Al ingresar al segmento SUV, Wuling Alvez se ofrece con precios que comienzan en RP217 a 303 millones. El diseño moderno y la tecnología de hinojo lo convierten en un fuerte competidor en el mercado de SUV mediano.

La variante Wuling Almaz RS sigue siendo un buque insignia de SUV a un precio de RP388-447 millones, mientras que los nuevos Anillos Almaz es un poco más alto, que es RP405-445 millones. También hay Almaz Hybrid, que tiene un precio de alrededor de Rp479 millones, que ofrece eficiencia de combustible y rendimiento de respuesta.

Para vehículos eléctricos, Wuling presenta opciones más completas. EV AIR se vende por Rp.184-252 millones, BinguoevRP279-332 millones, Cloud EV RP365-404 millones y EV Partner RP328-378 millones.

Con una variedad de precios y tipos, Wuling muestra cada vez más su compromiso de traer autos sofisticados a precios amigables. Los consumidores ahora pueden elegir entre automóviles comerciales hasta SUV eléctricos de acuerdo con sus necesidades y estilos de vida.