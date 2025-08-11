Desde fideos de algas hasta colágeno de pescado, KKP Crazy Innovation está lista para cambiar su estilo de vida

Yakarta, Viva – Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca (KKP) Continúan innovando para crear productos derivados de productos pesqueros para apoyar el programa posterior, al tiempo que aumenta las tasas de consumo pez nacional.

Este paso fue seguido por un esfuerzo por introducir el producto regularmente a la comunidad para ser utilizados como oportunidades comerciales y aumentar el conocimiento de varias formas de procesar productos pesqueros.

El Centro para probar la aplicación de Productos Fisheries Marine (BBP3KP) KKP ha creado 244 productos innovadores que se procesan fácilmente en el hogar y tienen el potencial de convertirse en oportunidades de negocio.

Un total de 143 tipos de productos procesados han sido adoptados y desarrollados por actores comerciales, donde los más desarrollados son sábanas y albóndigas de pescado.

«Las oportunidades comerciales (aguas abajo) son muy grandes, así como queremos construir hábitos de consumo de pescado presentando productos procesados que sean innovadores, fácilmente procesados e interesantes, así como eliminando las percepciones negativas, como el olor a pescado, las alergias o el miedo a las espinas», explicó el fortalecimiento de la competencia de los productos de marina y las pescadoras (PDSPKP), Tornanda, Tornanda, en la competencia de la competencia. 12, 2025.

Maximizando los automóviles de transferencia de automóviles e información (ATI) (ATI), el equipo BBP3KP también socializa de manera rutinaria cientos de productos hechos de pescado y algas marinas a la comunidad en varias regiones.

La comunidad objetivo incluye amas de casa, miembros de PKK, a los estudiantes. Algunos de los productos aguas abajo incluyen chapa rallada, fideos de cristal hechos de algas, hasta galletas pez.

También hay productos biofarmacológicos utilizando los subproductos de la pesca, como la albúmina y el colágeno extraídos de la piel y los huesos de los peces.

A través del programa ATI Car, BBP3KP adopta un enfoque directo para la comunidad, para introducir una variedad de productos Hiliriasasi, así como los beneficios del consumo de pescado.

Hasta ahora, la alfabetización nutricional es el principal desafío para aumentar las tasas de consumo de peces en la comunidad. «Todavía hay muchas personas que son reacios a consumir peces porque no entienden los beneficios o no saben cómo procesar varios e interesantes», explicó.

Una de las últimas actividades del programa ATI Car tuvo lugar en Leuwikaret, Bogor, West Java. La implementación es BBP3KP en colaboración con estudiantes de conferencia de trabajo real (KKN) de Stkip Arrahmaniyah para expandir el alcance de la educación.

Campañas de alimentación de peces según la dirección del Ministro de Asuntos Marítimos y la Pesca de Sakti Wahyu Trenggono, que continúa alentando el aumento del consumo nacional de pescado a través del programa para promover la alimentación de pescado (Gemarik) y las comidas nutricionales gratuitas.

Este esfuerzo tendrá un impacto positivo en el cumplimiento de la nutrición comunitaria, así como para impulsar el bienestar de los pescadores y las empresas pesqueras en el país.