Desde estrellas de cine hasta el asiento del DPR, ahora elige retirar

Yakarta, Viva – número Rahayu saraswati Djojohadikusumo está en el foco público. La mujer que llamó familiarmente a Sara renunció oficialmente a su posición como miembro del Parlamento Indonesio el miércoles 10 de septiembre de 2025.

Anunció este sorprendente paso a través de un video de aclaración subido en su cuenta personal de Instagram. Sara, quien se desempeñó como vicepresidenta de la Comisión VII de la Cámara de Representantes, transmitió la decisión después de su declaración sobre las PYME en un podcast nuevamente viral en las redes sociales. Desplácese para saber más, ¡vamos!

Los comentarios que se consideraron degradantes los actores de las pequeñas empresas habían desencadenado una ola de críticas. En su aclaración, Sara se declaró culpable.

«Pido disculpas por lastimar a muchas fiestas, especialmente a las pequeñas comunidades que luchan económicamente», dijo en un tono lleno de arrepentimiento, citado el jueves 11 de septiembre de 2025.

Sin embargo, enfatizó que nunca tuvo la intención de subestimar. Según él, las piezas de video circulantes son solo una pequeña parte de la larga discusión sobre las mujeres y la economía creativa.

«Las palabras que hice no reflejaron la verdadera intención de alentar el espíritu de emprendimiento en la era digital», explicó.

Sara también aludió a los antecedentes de su vida llena de privilegios. Afirmó ser afortunado de nacer de una familia rica y recibió el apoyo total de su esposo. Sin embargo, enfatizó que también había sentido altibajos como hombre de negocios.

«Una vez fue pionero de EO, administrando cientos de empleados, para convertirme en un asesor de inicio de los jóvenes», explicó.

A pesar de que había decidido renunciar, Sara esperaba que aún pudiera completar una última responsabilidad en el DPR, a saber, la discusión y ratificación del proyecto de ley de turismo. También está comprometido a canalizar los fondos aspiracionales restantes para actividades sociales, desde la distribución de dispositivos médicos, capacitación empresarial, hasta empoderar a los jóvenes en su distrito electoral.

De artista a político

Muchos conocen a Sara como una política del Partido Gerindra, pero no todos saben que alguna vez fue actriz. Nacida en Yakarta, el 27 de enero de 1986, Sara persiguió una vez el mundo de la actuación. Estudió en la Academia de Cine de Nueva York y en la Escuela Internacional de Actuación de Screen, luego se sumergió en la gran pantalla a través de la trilogía de cine patriótica roja y blanca, Garuda Blood y Merdeka Hati, que fue producida por su padre, Hashim Djojohadikusumo.

Solo entonces se sumergió seriamente en la política. Sara ingresó por primera vez al DPR en el período 2014-2019. Después de fallar en las elecciones de 2019, fue confiable como vicepresidente de Gerindra, y en las elecciones de 2024 fue nuevamente elegido del Distrito Electoral 3 de DKI Jakarta 3. Además, también fue activo en el movimiento social a través de la Fundación Asta Parinama, e incluso tenía una lista de Fortune Indonesia 40 bajo 40 de 2025.

Ahora, su decisión de renunciar al DPR marcó un nuevo capítulo en su vida. Desde una actriz, activista, hasta político, el viaje de Rahayu Saraswati continúa atrayendo la atención pública, especialmente ella también es sobrina del presidente Prabowo Subianto.