Desde el Spitfire hasta el Su-27, estos son los 7 aviones de combate más icónicos de todos los tiempos

VIVA – En la historia de la aviación militar, varios combatiente no sólo sirve como herramienta de guerra, sino que también se convierte en un símbolo de progreso tecnológico y orgullo nacional. Su existencia determina a menudo la dirección de los conflictos, además de dejar una fuerte huella en la memoria pública del mundo.

Lea también: A China le preocupa la protesta de Japón de que el J-15 apuntó a sus aviones de combate: se ha informado sobre ejercicios militares



Desde la era de la Segunda Guerra Mundial hasta la generación moderna de aviones a reacción, ciertos aviones de combate se destacan por su papel en el campo de batalla, los avances tecnológicos que aportaron y su influencia a largo plazo en el diseño y la doctrina de la guerra aérea.

Aquí hay 7 avión de combate el más icónico de todos los tiempos reportado por noticias Miércoles 7 de enero de 2026:

Lea también: Elogios de Prabowo tras ser recibido en un avión de combate en Pakistán



1. Spitfire supermarino

Uno de los aviones de combate más emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial fue el Supermarine Spitfire. Este avión de fabricación británica es conocido por su distintivo diseño de ala elíptica y su superior maniobrabilidad. En la Batalla de Gran Bretaña, los Spitfire desempeñaron un papel importante en la lucha contra los ataques aéreos de la Luftwaffe, ayudando a defender el territorio británico de la amenaza de invasión.

Lea también: China sobre las protestas de Japón después de que su avión de combate fuera atacado por el J-15: ¡Ladrón grita ladrón!



2. McDonnell Douglas F-4 Fantasma II

Al entrar en la era de la Guerra Fría, el nombre McDonnell Douglas F-4 Phantom II surgió como un avión de combate multipropósito. Introducido en la década de 1960, este avión bimotor fue diseñado para una variedad de misiones, desde superioridad aérea hasta ataque terrestre y reconocimiento. Su uso generalizado por parte de Estados Unidos y naciones aliadas lo convierte en uno de los aviones de combate más conocidos de la historia moderna.

3. Lockheed Martin F-22 Raptor



VIVA Military: Aviones F-22 Raptor de la USAF en la Base Aérea de Bali Foto : Información de la Fuerza Aérea de Indonesia

El desarrollo de la tecnología furtiva llevó al mundo militar a una nueva fase con la presencia del Lockheed Martin F-22 Raptor. Este avión de combate de quinta generación es conocido por sus capacidades de supercrucero, aviónica avanzada y alto nivel de sigilo. Diseñado como un avión de superioridad aérea, el F-22 es capaz de atacar múltiples objetivos a la vez con un riesgo mínimo de detección.

4. Mikoyán MiG-21



VIVA Military: avión de combate militar de la Unión Soviética Mikoyan-Gurevich MiG-21 Fishbed

Por otro lado, el Mikoyan MiG-21 es un ejemplo de avión de combate que enfatiza la simplicidad y la eficiencia. Con su diseño de ala delta y costos de mantenimiento relativamente bajos, el MiG-21 fue producido en grandes cantidades y utilizado por más de 60 países. Su trayectoria en diversos conflictos fortalece su reputación como avión de combate resistente y duradero.