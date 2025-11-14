Desde el siglo XX hasta la era moderna

VIVA – Harley-Davidson no es sólo un fabricante de bicicletas motor; Esta marca se ha convertido en un símbolo. cultura Estados Unidos durante más de un siglo. Desde sus inicios en 1903 en Milwaukee, Wisconsin, Harley-Davidson ha seguido innovando diseño y rendimiento, al tiempo que influyen en los estilos de vida de los ciclistas de todo el mundo.

Recientemente, citado por VIVA de SlashGear Viernes 14 de noviembre de 2025, se publicó la lista. modelo Las Harley-Davidson más icónicas de cada década, destacando influencias historiaDiseño y cultura de estas motos legendarias.

1900-an – Modelo 1

El Modelo 1 fue el comienzo del viaje de Harley-Davidson. Esta moto utiliza un motor de 405 cc con sistema de transmisión por correa, capaz de alcanzar velocidades de hasta 40 mph, un logro extraordinario para su época. Esta motocicleta se convirtió en uno de los primeros símbolos de la innovación de Harley y se introdujo en las carreras locales para demostrar su rendimiento.

1910-an – Modelo 7D

La década de 1910 marcó el progreso con el Modelo 7D, el primer motor V-twin de Harley que ofrecía más potencia y una experiencia de conducción más suave. Este modelo se convirtió en la base de la identidad de diseño distintiva de Harley-Davidson hasta el día de hoy.

1920-an – Modelo JD

En los locos años 20, JD Models introdujo bastidores más bajos, ruedas más anchas y tanques de combustible en forma de lágrima. Esta moto demuestra la capacidad de Harley para adaptarse a las necesidades del mercado y reforzar su posición en la industria del automóvil.

1930-an – EL “Knucklehead”

El EL Knucklehead apareció en 1936 con un diseño de válvula en cabeza y una forma de caja de balancines que se parecía a un nudillo, lo que le valió el apodo de «Knucklehead». Este diseño también presenta una estética Art Déco, lo que lo convierte en un ícono de la época.

1940-an – WL/A “Libertador”

Durante la Segunda Guerra Mundial, Harley produjo el WL/A Liberator para el ejército estadounidense. Se construyeron alrededor de 90.000 unidades para apoyar la movilidad de las tropas, que luego se adaptaron a versiones civiles de posguerra, consolidando la reputación de Harley como una motocicleta resistente.

1950-an – FL Duo-Glide

La FL Duo-Glide, lanzada en 1958, fue la primera motocicleta de turismo de Harley con suspensión trasera con basculante. La motocicleta enfatizó la comodidad en largas distancias y llevó a Harley al mercado de turismo moderno.

1960-an – helicóptero Easy Rider

Aunque muchos modelos de esta época se basaron en motocicletas anteriores, la helicóptero Easy Rider (1969) se convirtió en un ícono de la cultura popular. Esta motocicleta personalizada apareció en la legendaria película Easy Rider, marcando la conexión de Harley con la contracultura estadounidense.