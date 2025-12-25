Jacarta – Presidente General de la Junta Ejecutiva Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya finalmente abrió su voz respecto a la polémica concesión minera otorgado por el gobierno a NU. Esta cuestión ha suscitado recientemente un debate público y ha dado lugar a diversas especulaciones sobre los intereses de las organizaciones religiosas en la gestión de los recursos naturales.

Lea también: Rais Aam y el presidente de PBNU Islah en Lirboyo acuerdan acelerar el congreso conjunto



Gus Yahya enfatizó que el surgimiento del problema minero no puede separarse del hecho de que NU realmente recibió la concesión. Sin embargo, recordó que las diferencias de opinión que surgen en la esfera pública no siempre son provocadas únicamente por cuestiones mineras.

«En cuanto a la cuestión de la minería. ¿Por qué se planteó esta cuestión de la minería? Porque NU obtuvo una concesión minera. Si no hay concesión minera, ¿no sucedería algo como esto? No necesariamente», dijo Gus Yahya en una conferencia de prensa citada por YouTube NU en línea.

Lea también: Caos interno de PBNU, Gus Salam insta a Islah a ser detenida de inmediato



Según él, las diferencias de actitudes y las críticas que se desarrollan a menudo nacen de diferencias de intereses. Por lo tanto, PBNU optó por explorar este tema detenidamente y no apresurarse a tomar una decisión.

Gus Yahya también enfatizó que desde el principio NU nunca había preguntado, exigido, y mucho menos presionado al gobierno con respecto a la concesión minera. Dijo que la política provino enteramente del gobierno como parte de la agenda del estado.

Lea también: Gus Yahya: Estoy listo para ser investigado por lo que se alega



«Desde el principio no preguntamos, no exigimos, no preguntamos. Ésta es la política que vino», subrayó.

Además, Gus Yahya enfatizó el principio de PBNU de que la gestión minera no debe ser llevada a cabo unilateralmente por NU, y mucho menos solo en colaboración con el sector privado. Según él, la participación del gobierno es una exigencia absoluta.

«Desde el principio hemos tenido el principio de que esta mina no puede ni debe ser trabajada por NU solo o sólo con partes privadas. Esto debe hacerse en coordinación con el gobierno», dijo Gus Yahya.

Explicó que debido a que estas concesiones fueron otorgadas por el Estado y se asumieron como parte de la agenda nacional, su gestión no podía separarse de la coordinación gubernamental. Según él, el futuro plan de gestión, incluida la posibilidad de devolver las concesiones, aún se discutirá más a fondo.

«Veremos más adelante si esta mina será devuelta o no, por supuesto que cumpliremos con los requisitos. En cuanto a cómo será la gestión de la construcción con el gobierno, eso se seguirá coordinando», dijo.