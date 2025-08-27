Yakarta, Viva – Campeón de la liga 2025/26 se sentirá diferente. Tres clubes debutantes penetraron oficialmente la fase grupal e inmediatamente obtuvieron historia al traer su propia singularidad: Kairat Almaty (Kazajstán), Bodø/Glimt (Norwegia), Dan PAFOS FC (Siprus).

Kairat Almaty – El club más lejano, más cerca de China



Kairat Almaty se clasificó para la Liga de Campeones

Kairat Almaty incisó la historia al deshacerse del Celtic a través de un dramático tiroteo de penalización. El escape de Kairat los convirtió en el club oriental en la historia de la Liga de Campeones, con la sede en Almaty que geográficamente más cerca de la frontera china que a Europa occidental.

Para los clubes europeos de élite, viajar a Kazajstán será el viaje más lejano en la historia de la competencia.

Será glymth – El club más septentrional, cerca de los polos del Ártico

Noruega también está orgullosa. Bodø/Glimt ingresó con éxito a la fase grupal por primera vez, convirtiéndolos en el club del norte que había jugado en la Liga de Campeones. Con sede en la ciudad de Bodø, que se encuentra en el Círculo Ártico, el viaje a la sede de Bodø/Glimt presentará desafíos climáticos extremos para sus oponentes.

Pafos FC – Cyprus debutante con un toque de estrella

De Chipre, Pafos FC registró un dulce cuento de hadas. El club, que se acaba de establecer en 2014, se clasificó para la fase grupal por primera vez. Lo más destacado es hacer más grande porque están fortalecidos por las antiguas estrellas del Chelsea y el Arsenal, David Luizquien a la edad de 38 años regresó a aparecer en el escenario europeo y se convirtió en un ícono para este club debutante.

La Liga de Campeones es cada vez más colorida

La presencia de estos tres equipos debutantes hizo que la temporada 2025/26 de la Liga de Campeones fuera más colorida. Desde Almaty, que está cerca de China, Bodø, que está en contacto con el Polo Norte, hasta Pafos con una historia de cuentos de hadas y estrellas veteranas, la competencia más prestigiosa en Europa ahora está realmente reflejando el vasto alcance de la gama mundial de fútbol.