Desde el polo eléctrico ‘Bakpao Bunjol hasta los 15 años de Bui

Bandung, Viva – Ex orador del parlamento indonesio, Setya NovantoFinalmente respiró aire libre. El caso de corrupción condenado del proyecto E-KTP por valor de Rp 5.9 billones salió oficialmente de Sukamiskin Lapas, Bandung, el sábado 16 de agosto de 2025, con una libertad condicional.

El jefe de la Oficina Regional del Director General de Correcciones de Java Occidental, Kusnali, confirmó la noticia del comunicado.

«Sí, es cierto (Setya Novanto) es gratis ayer. Es libre de ser libertad condicional porque es una revisión de su regreso otorgado de 15 años a 12.5 años», dijo Kusnali, domingo 17 de agosto de 2025.

Afirmó que esta libertad condicional estaba de acuerdo con las reglas.

«Calculó que los dos tercios recibieron libertad condicional el 16 de agosto de 2025», dijo.

Escándalo de corrupción que sacudió al país

El caso de corrupción de E-KTP que atrapó a Setya Novanto sobresaliendo desde marzo de 2017



Setya Novanto. Foto : Entre fotos/Hafidz Mubarak A

En septiembre de 2017, Novanto había ganado el juicio previo para que el estado de su sospechoso muriera. Sin embargo, dos meses después, el KPK nuevamente lo nombró como sospechoso.

Drama ‘Benjol Bakpao’ y misterioso accidente

Uno de los momentos más entusiasmados en este caso ocurrió el 16 de noviembre de 2017, cuando el automóvil abordado por Setya Novanto se estrelló contra un poste eléctrico en el área de Permata Hijau, Yakarta. El incidente dio lugar al término «trampa tan grande como Bakpao» hablado por su abogado en ese momento, Fredrich Yunadi.

Sin embargo, el KPK sospechaba que había irregularidades en el accidente. El vicepresidente del KPK en ese momento, Basaria Panjaitan, explicó la cronología completa del incidente.

A partir del miércoles 15 de noviembre de 2017, Setya Novanto está programado para ser examinado como sospechoso de la supuesta corrupción de E-KTP. Estaba ausente y en su lugar envió una carta al KPK. Por la noche a las 21:40 WIB, el equipo de KPK llegó a la casa de Novanto en Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, con una orden de arresto y búsqueda.

Poco después, Novanto tuvo un accidente chocando contra un poste eléctrico llamado un golpe tan grande como ‘Bakpao’. Sin embargo, el extraño, no fue llevado a la sala de emergencias, sino que fue hospitalizado inmediatamente en la sala VIP del Hospital Medika Permata Hijau. Más tarde se reveló que el doctor Bimanesh Sutarjo era sospechoso de trabajar juntos para diseñar datos médicos para que Novanto pudiera evitar el examen de KPK.

Para este incidente, el KPK llamó al Doctor Bimanesh y al abogado Fredrich Yunadi como sospechoso porque se le consideraba bloquear el proceso de investigación. Ambos fueron acusados en virtud del Artículo 21 de la Ley No.31/1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción según lo modificado por la Ley No. 20/2001 Jo. Artículo 55 Párrafo 1 del 1º del Código Penal.

Juicio completo de drama hasta la sentencia de 15 años

El juicio inaugural se celebró el 13 de diciembre de 2017. Con el motivo de la enfermedad, Setya Novanto se había negado a responder a la pregunta del juez. Sin embargo, el equipo de médicos se aseguró de que la afección fuera saludable para que el ensayo continuara.

En marzo de 2018, el fiscal de KPK exigió una sentencia de 16 años de prisión y una multa de 1 mil millones de RP. El fiscal dijo que había un flujo de fondos de USD 7.3 millones dirigidos a Novanto, aunque no recibió directamente.

Finalmente, el 24 de abril de 2018, el panel de jueces sentenció 15 años de prisión, una multa de RP sus derechos políticos también fueron revocados durante 5 años después de servir a un criminal.

Células de lujo en Sukamiskin

Aunque fue condenado, la vida de Novanto en la prisión de Sukamiskin no pudo separarse del foco público. En 2019, el defensor del pueblo indonesio descubrió las características en las células que ocuparon.

La inspección fue dirigida por miembros del defensor del pueblo en ese momento, Ninik Rahayu, el jueves 13 de septiembre de 2019 por la noche junto con otros 12 miembros. Los resultados de la inspección muestran que las células Novanto tienen un tamaño más amplio que otros reclusos.

Dentro de la celda hay un extractor, un gabinete similar a la cocina, una cama con dos colchones (uno de los cuales se coloca de pie), una estantería que contiene el libro religioso islámico y una mesa cuadrada con tres sillas. Las instalaciones de los baños también están más completas con baños y duchas envueltas en plástico negro.

Este hallazgo había generado críticas públicas porque se consideraba que indicaba instalaciones de exceso para prisioneros de alta clase.

Escándalo de HP en prisión

La controversia no se detuvo allí. En 2021, la foto de Setya Novanto volvió al centro de atención después de que lo encontraron con un teléfono celular en prisión. La foto se distribuyó ampliamente en las redes sociales, mostrando a Novanto y otros reclusos estaban sentados frente a la mesa del comedor durante Eid al -Adha.

En la foto, parece que un prisionero sostiene un teléfono celular, mientras que Novanto está a su lado. El incidente fue seguido inmediatamente por Kalapas Sukamiskin en ese momento, Elly Yuzar, dando una fuerte advertencia a Novanto.

Las sanciones se recortan a través de PK

No satisfecho con el veredicto, Setya Novanto presentó una revisión (PK). En julio de 2025, la Corte Suprema otorgó el PK y redujo su sentencia de 15 a 12 años y 6 meses de prisión.

La Corte Suprema también redujo la revocación de los derechos políticos de Novanto, de 5 años a 2 años y 6 meses después de completar un criminal. Esta decisión hace que la oportunidad sea gratuita más rápidamente, además de remisiones de rutina en Eid Al -FITR y la conmemoración del Día de la Independencia.

Libertad condicional

El clímax, el 16 de agosto de 2025, Setya Novanto era oficialmente libre. Dejó Sukamiskin Lapas basado en el decreto del Ministro de Inmigración y el Número Penitenciario PAS-1423 PK.05.03 de 2025.

Al igual que condenado por otra corrupción de E-KTP, como los ex funcionarios del Ministerio del Interior Irman y Sugiharto, Novanto ahora puede vivir las condenas restantes fuera de la prisión.