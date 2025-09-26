Desde el pasatiempo para convertirse en un negocio, este negocio de café local está creciendo y subiendo en clase gracias a la asistencia de Bri

VIVA – El amor por el café no solo hace que alguien quiera continuar disfrutando y probando una variedad de productos de café existentes. Más que eso, el interés también puede proporcionar inspiración para abrir oportunidades comerciales.

Esto es experimentado por Veronica, una mujer de Slipi Kemanggisan, West Yakarta. Comenzando desde el café que es una bebida favorita, se inspiró para empoderar a sí mismo y comenzar un producto de bebidas de café con el nombre del café Toejoan.

Pandemi en 2021 se convirtió en un impulso inesperado para Veronica. Cuando se llevan a cabo muchas actividades desde casa, encuentra una brecha para desarrollar su interés en el café en una oportunidad de negocio.

«Cuando a menudo veo videos en Internet. Debido a que me gusta el café, el algoritmo muestra contenido sobre el café. A partir de ahí, creo que en comenzar el negocio del café. Aprendí a través de las clases de barista, tanto gratuitos como pagados, luego recoge ahorros para comprar cafeteras. También me uní a la comunidad empresarial de Jakarta para agregar conocimiento», dijo Veronica.

Con la capital del coraje y la perseverancia en el aprendizaje, nació el café de los pies. Esta marca presenta una variedad de bebidas de café y no dignos de café que utilizan los granos de café del archipiélago de agricultores y distribuidores locales. No solo se puede pedir en línea, el café Toejoan también está presente fuera de línea a través de una cafetería en la Casa de Bumn de West Yakarta.

Tres años después de estar de pie, precisamente en 2024, Veronica tuvo la oportunidad de unirse como parte del MSME fomentado Bri. Desde aquí, los pasos comerciales se sienten más maduros.

«Desde que se unió y recibió la ayuda de la casa Bri Soe, mi negocio ha crecido. Muchos conocimientos que puedo. Comenzando desde el marketing, la gestión, las estrategias financieras hasta cómo utilizar la tecnología digital. La asistencia dada me hace más seguro en administrar un negocio y atreverse a tomar medidas para expandir el mercado», continuó.

Uno de los apoyos de BRI apoya que usó fue Linkumkm, plataforma digital Integrado hecho por Bri diseñado específicamente para Empoderamiento de MSME. A través de esta plataforma, los actores comerciales como Veronica pueden obtener acceso a información, consultas, capacitación, instalaciones de mercado digital.

«Linkumkm realmente me ayudó a desarrollar un negocio. Mis características favoritas UMKM Smart, porque hay un sistema de puntuación de nivel 1–4 que muestra la debilidad del negocio y dando una lista de verificación para avanzar en la clase. Solía ​​estar en el nivel 1, ahora es el nivel 3», dijo Vero.

Además de SME Smart, Veronica también utiliza una función de tienda para promocionar sus productos de manera más amplia. Desde Linkumkm también, Veronica obtiene mucha información relacionada con la capacitación y la asistencia comercial.

Los desafíos en el marketing digital se han convertido en obstáculos, pero con orientación e instalaciones de BRI, Veronica es más fácil y capaz de lidiar con eso. Incluso logró traer nuevas innovaciones para fortalecer el café de los pies en el mercado. También confía en los productos producidos por el café Toejoan debido a la calidad que siempre se mantiene.

«Este café con toejoan utiliza granos de café locales de calidad, mezclados directamente con equipos, es solo molido y nos convertimos en un espresso para mezclar bebidas. Todos nuestros procesos lo hacen nosotros mismos para que nuestros productos puedan permanecer frescos y, por supuesto, este es un producto local que también admite a los agricultores locales», dijo Vero.

En una ocasión separada, el Director de Micro Bri, Akhmad Purwakajaya, reveló que BRI presenta un ecosistema integral de empoderamiento, que va desde la capacidad empresarial de mapeo hasta las necesidades y las necesidades, la capacitación a través de la plataforma digital Linkumkm. Donde actualmente la plataforma Linkumkm ha registrado más de 13.4 millones de usuarios.

«Linkumkm no solo es un lugar para reunirse entre actores comerciales y compradores, sino que también se convierte en un espacio de colaboración que fomenta la creación de un ecosistema empresarial inclusivo y sostenible. La historia de éxito del café de los Toegoan es una historia inspiradora que puede ser utilizada como un ejemplo por otros empresarios de MSME en la utilización de la plataforma Linkumkm para aumentar las ventas comerciales o la escala comercial», concluyó. Concluyó.