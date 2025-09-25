Desde el mito griego hasta «Tot Wuk Wuk», lo que hace estrés

Yakarta, Viva – Las sirenas de vehículos son ahora una de las fuentes de debate en los espacios públicos. Se considera que el sonido de «Tot Wuk Wul» que a menudo se escucha en la carretera interfiere con la calma y el estresante a otros usuarios de la carretera.

No pocos ciudadanos desaudan su frustración en las redes sociales, llamando a Sirene como un símbolo de arrogancia en el camino. La policía finalmente respondió a la polémica a través de nuevas políticas, a saber, la suspensión temporal del uso de sirenas y rotadores que no estaban de acuerdo con las reglas.

Observador político y filosofía Rocky Gerung evaluó que la decisión del jefe del Cuerpo de Tráfico (Kakorlantas) del inspector general de la Policía Nacional, Agus Suryonuroho, fue el paso correcto.

Según él, la política no solo era una cuestión de tráfico técnico, sino también un símbolo de honestidad y política para responder a los disturbios públicos.

«Al final encontramos una especie de sabiduría, que significa honestidad y sabiduría de Kakor entonces. Bien, que congeló lo que se llama sirena, tetot-tetot todo tipo», dijo Rocky según lo citado Viva Automotive de Korlantas Polri, Jueves 25 de septiembre de 2025.

Agregó, si se detiene en la perspectiva de la filosofía, las sirenas tienen un significado más profundo. En la mitología griega, Sirene es conocida como un símbolo de seducción, sonido hermoso y encantador. Sin embargo, Rocky recordó, el significado puede desaparecer cuando las sirenas se usan en exceso.

«Si toda la ciudad es persuadida, ya no hay persuasión allí. Eso es un ruido», dijo.

Rocky evaluó que esta policía se mueve como una forma de autoevaluación antes de la presión pública más grande. Hizo hincapié en las reprimendas en aquellos que usan sirenas descuidadamente son importantes para mantener la comodidad mutua.

«Antes de ser procesado por el público, la policía se evaluó.

Según Rocky, el ruido en la carretera no es solo un pequeño problema. Las sirenas excesivas todos los días pueden desencadenar el estrés y las cargas psicológicas para la comunidad.

«No es solo un selector del público, sino que nos estresa todos los días en el camino solo por Tetot», dijo.

Además, también recordó que la verdadera carretera es una sala de civilización, no solo un carril de tráfico. Por lo tanto, la política de detener el uso de sirenas que no están en el objetivo puede ser el comienzo de la creación de una nueva armonía en el camino.

«Si desea usar la carretera, hágalo por sirena. La sirena es un sonido que choca la temporada, no el sonido que suena», dijo Rocky.

Cerró su punto de vista con la esperanza de que esta política pudiera restaurar el significado de la carretera como un espacio público saludable.

«Estoy de acuerdo en que los tetot se dejan de comenzar hoy. Luego veremos el canto de la sociedad civil elogios de que la carretera significa el camino de la civilización», concluyó.