Desde el Medio Oriente, Prabowo visitó inmediatamente a las víctimas de la inundación en Bali

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto llegó al Aeropuerto Internacional I Gusti Nguurah Rai, BaliSábado 13 de septiembre de 2025 a las 11:22 WIB, después de completar una visita estatal a Doha, Katar y Abu Dhabi, Asociación de Emiratos Árabes (PEA).

Leer también: Xlsmart muestra la señal de mooke en el medio de la inundación de Bali



Al llegar a Bali, Prabowo visitó inmediatamente a los residentes afectados por el desastre inundación en Bali. La revisión de Prabowo también se transmitió en vivo a través del canal de YouTube de la Secretaría Presidencial.

Durante su visita, Prabowo llevaba una camisa de safari marrón con cuatro bolsas y un sombrero azul. Prabowo pareció llegar a varios residentes y habló con ellos.

Leer también: Reunión del presidente MBZ, Prabowo discutió la escalada geopolítica oriental del Medio Oriente





El momento de Prabowo visitó a los residentes afectados por inundaciones en Bali Foto : Captura de YouTube de la Secretaría Presidencial

«Estaba sosteniendo mis cinco años, no podía hacer nada. Solo vendo café allí, pequeño comercio.

Leer también: Más popular: el equipo nacional italiano está amenazado con la falla en la Copa Mundial, los partidarios del equipo nacional indonesio instaron a Prabowo



Prabowo también dijo que el gobierno ayudaría a los residentes afectados por las inundaciones en Bali.

«Sí, ayudaremos más tarde», respondió Prabowo.

Durante este momento, se vio que la condición de las casas de los residentes que habían sido devastadas por el impacto del desastre de la inundación hace algún tiempo.

Después de que terminó la conversación, Prabowo también continuó viendo a otros residentes. En breve, Prabowo fue inmediatamente rodeado por residentes que querían saludar directamente al presidente de la República de Indonesia.

También parecían capturar el momento con el presidente Prabowo en medio de la condición de las casas de los residentes destruidos por el desastre de la inundación.

El presidente Prabowo había celebrado previamente una reunión oficial con el emir de Qatar, Su Majestad Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani el viernes 12 de septiembre de 2025. La llegada del presidente Prabowo al Palacio Lusail, Doha, fue recibida directamente por el Emir de Qatar en el porche del palacio.

Esta reunión tuvo lugar en una atmósfera llena de intimidad, así como la preocupación después del israeliano que ocurrió en Doha hace algún tiempo.

Después de Qatar, Prabowo también celebró una reunión con el Presidente de la Asociación de Emiratos Árabes (PEA), Mohammed Bin Zayed Al Nahyan (MBZ), en Presidential Flight, Abu Dhabi, el viernes 12 de septiembre de 2025.

En el momento de esta reunión, el presidente Prabowo y el presidente MBZ también discutieron los últimos temas, incluida la escalada. geopolítica en el Medio Oriente. Durante la reunión, los dos líderes discutieron e intercambiaron opiniones sobre la dinámica que ocurrió.



Prabowo se encuentra con el presidente MBZ Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

La discusión también incluye esfuerzos que se pueden hacer para enfrentar desafíos globales que ocurren. Ambos líderes enfatizan la importancia de la cooperación entre los países, especialmente en la región de Medio Oriente para fortalecer la colaboración internacional para mantener la estabilidad y la paz mundiales. Los países en el Medio Oriente deben unirse para enfrentar la dinámica geopolítica.

Además de las conversaciones sobre la dinámica global, esta reunión también se convirtió en una oportunidad para reafirmar la cooperación bilateral de los dos países en varios sectores. Ambos líderes transmiten la determinación de llevar las relaciones bilaterales a un nivel más cercano y productivo.