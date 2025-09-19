Desde el Inter de Milán, Filadelfia 76ers, Oxford United to PSSI

Yakarta, Viva – Erick thohir Oficialmente se desempeñó como ministro de jóvenes y deportes (Menpora) 2025. Los empresarios y las figuras deportivas nacionales no son figuras extranjeras en el mundo del deporte. Tiene un historial largo a nivel nacional e internacional, tanto como el líder de las organizaciones deportivas como los propietarios de grandes clubes en el mundo.

Carrera temprana en el baloncesto

El nombre Erick Thohir comenzó a ser ampliamente conocido en el mundo de los deportes cuando era el presidente de Perbasi (2006-2008). En el mismo período, también se confiaba en liderar la Asociación de Baloncesto del Sudeste Asiático (SEABA) de 2006 a 2019.

No solo eso, Erick también es conocido como el fundador y propietario del Pertamina Yakarta Satria Muda Basketball Club, uno de los equipos más exitosos de la Liga Nacional de Baloncesto.

Otro gran logro, Erick se convirtió en el primer asiático en tener el equipo de la NBA, los Filadelfia 76ers, un logro que recaudó el nombre de Indonesia en el ámbito internacional.

Gait en los Juegos Olímpicos y Asiáticos

Erick Thohir también jugó mucho evento de eventos múltiples. Una vez fue nombrado Chef de Mission Indonesia contingente en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Dos años después, se desempeñó como presidente del Comité Olímpico de Indonesia (KOI) para el período 2015-2019.

El pico de su trabajo ocurrió en los Juegos Asiáticos de Yakarta -Palembang 2018, cuando se confiaba en Erick como presidente del Comité Organizador (INASGOC). Este evento es elogiado el éxito en términos de organizar y ser el orgullo de Indonesia a los ojos del mundo.

Gait en el fútbol internacional

Erick también es ampliamente conocido en el mundo del fútbol. En 2009-2019, se convirtió en comisionado adjunto de Persib Bandung, un gran club de la Liga 1 Indonesia.

A nivel internacional, Erick y Jason Levien adquirieron DC United, el Major League Soccer (MLS) Club, en 2012. Un año después, hizo un gran avance al convertirse en presidente Inter Milán (2013-2018), lo que lo convierte en uno de los primeros asiáticos en liderar el club gigante italiano.

No detenerse allí, Erick con Anindya Bakrie también adquirió la mayoría de las acciones del Club de la Liga Inglesa, Oxford United.

Presidente Pssi Hasta la menpora 2025

En 2023, Erick fue elegido como presidente de PSSI, una posición estratégica en el esfuerzo de reforma del fútbol indonesio. Bajo su liderazgo, se llevan a cabo varios programas de mejora, que van desde la gobernanza organizacional hasta el fortalecimiento del equipo nacional.

Ahora, en 2025, Erick Thohir tiene un nuevo mandato como Ministro de Jóvenes y Deportes de la República de Indonesia (Mencora). Con una larga experiencia y una extensa red internacional, el público tiene grandes esperanzas de que Erick pueda traer más logros de Indonesia y en todo el mundo.