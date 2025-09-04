Desde el fundador de Gojek hasta un sospechoso en corrupción en la adquisición de computadoras portátiles, ¿cuántos ex censuradores del Ministro de Investigación y Tecnología de Nadiem Makarim?

Yakarta, Viva – Ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Mendikbudrists) Nadiem Anwar Makarim fue nombrado oficialmente un presunto sospechoso Corrupción de adquisición de laptop Chromebook. Este caso estaba en el gran foco porque el estado supuestamente estaba perdiendo hasta Rp1.9 billones.

El jefe del Centro de Información Legal del Fiscal General, Anang Supriatna, dijo que la determinación del sospechoso se llevó a cabo después de que el investigador encontró pruebas sólidas.

«Establecer un nuevo sospechoso con las iniciales nam», dijo Anang, jueves 4 de septiembre de 2025, citado por Viva.co.id.

Anang agregó, Nadiem fue detenido de inmediato durante los siguientes 20 días en el Centro de Detención de Salemba en la oficina del Fiscal General. «Detención durante los próximos 20 días», dijo.

Anteriormente, la oficina del Fiscal General había nombrado a otros cuatro sospechosos en este caso, a saber, Sri Wahyuningsih (ex director de SD), Mulyatsyah (ex director de la escuela intermedia), el jurista Tan (ex personal especial del Ministro de Educación y Cultura) e Ibrahim Arief (ex consultor de tecnología).

Basado en el informe de activos del organizador estatal (LHKPN) entregado el 22 de febrero de 2025 La riqueza de Nadiem Makarim alcanzó Rp600.64 mil millones después de deducir la deuda total de RP466.23 mil millones.

Los siguientes detalles:

Tierra y edificio – Rp57.79 mil millones

Los activos inmobiliarios más grandes de Nadiem se encuentran en el sur de Yakarta, incluidos 885 m2 de tierra y edificios que son RP27.88 mil millones. También grabó tierras en Rote Ndao y Gianyar.

Transporte y maquinaria – Rp2.24 mil millones

Nadiem tiene dos autos de lujo más nuevos, el Toyota Alphard 2.5 Hybrid en 2024 por valor de Rp1.71 mil millones y Toyota Innova Zenix 2.0 en 2024 por valor de Rp536 millones.

Otros activos móviles: IDR 752 millones

Valores – RP926.09 mil millones

Equivalentes de efectivo y efectivo – IDR 77.08 mil millones

Otros activos: Rp2.9 mil millones

Los activos totales informados por Nadiem Makarim alcanzaron Rp1.06 billones. Después de deducir la deuda de RP466.23 mil millones, el patrimonio neto total de RP600.64 mil millones.

De gojek al gabinete

Nadiem Makarim fue ampliamente conocido como el fundador de Gojek en 2010. Bajo su liderazgo, Gojek se desarrolló rápidamente para la superposición con los servicios de transporte, logística, culinaria y de pago digital.

En 2016, Gojek se convirtió en el primer unicornio de Indonesia, y tres años después, la calificación se convirtió en Decacorn con una valoración de más de 10 mil millones de dólares estadounidenses. Este logro hizo que el presidente Joko Widodo nombrara a Nadiem como Ministro de Educación y Cultura el 23 de octubre de 2019.

Más tarde se confiaba en dirigir el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Kemendikbudristek) desde 2021. Sin embargo, el proyecto de digitalización educativa que admiraba realmente lo arrastró a un gran caso de corrupción.