Hacer. VIVA – Depok City a menudo ha estado en el centro de atención pública con una variedad de historias y eventos únicos que a veces son difíciles de creer. A partir de los mitos urbanos hasta los fenómenos sociales, Depok parecía nunca quedarse sin historias para ser utilizados como sujeto a la conversación.

Pero ahora, DePok tiene una nueva historia de la que está más orgullosa: Miliano Jonathans Como la primera persona de Depok para fortalecer Equipo nacional indonesio Al mismo tiempo, una carrera en Europa.

Línea de tiempo única de la historia de Depok

En la carga de Instagram TopScore, se resume una línea de tiempo en los eventos icónicos de DePok de 1992 a 2025. Algunos de ellos todavía están cálidos en la memoria de la comunidad:

1992: El nacimiento de Ayu Ting, una exitosa espada de DePok.

1999: DePok se separó oficialmente de Bogor Regency y se convirtió en una ciudad administrativa.

2004: El fenómeno del «color ijo» que hace que los residentes conmocionen con problemas místicos.

2008: muchos problemas de emergencia cerdo.

2017: La historia de «Flying Coffin» se suma a la lista de los mitos de esta ciudad.

2020: DePok se promociona como el epicentro temprano del caso Covid-19 en Indonesia.

2021: «El cerdo es un renacido» nuevamente se convierte en un material viral en las redes sociales.

2022: Las tendencias de la Semana de la Moda de Citayam surgen como una forma de expresión cultural de jóvenes en DePok.

2024: el meteorito que cae en el cielo de Depok se suma a la lista de eventos inusuales.

Y finalmente, los registros históricos de DePok condujeron a 2025 con logros deportivos:

Miliano Jonathans se convirtió en el primer DePok en jugar para el equipo nacional indonesio y actuó en la Europa League con el FC Utrecht.

Del mito al logro real

Si todo este tiempo Depok es conocido por los mitos y las historias virales, la presencia de Miliano Jonathans presenta una nueva narración: Depok también puede dar a luz a figuras realmente sobresalientes. Cuando era futbolista joven, penetró con éxito en el equipo de Garuda y trajo el nombre de Depok al escenario europeo.

No es de extrañar que la subida de «Depok History Timeline» estuviera llena de ciudadanos. Muchos se rieron de la fila de historias icónicas como cajones verdes o cerdos, pero también apreciaron plenamente a Miliano que pudieron cambiar la imagen de DePok.

Ahora, además de ser conocidos a través de historias místicas y eventos únicos, Depok puede estar orgulloso porque tienen representantes en el ámbito internacional.