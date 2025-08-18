Desde el cielo de Gaza, el equipo de aviones de Super Hercules dijo el 80 aniversario de la República de Indonesia: ¡Merdeka!

GazaVIVA -El 80 aniversario de la República de Indonesia es un momento histórico que no solo se celebra en el país, sino que también se siente eco en el ámbito internacional. TNI A través de la Fuerza de Tarea Garuda Red and White-II envió con éxito asistencia logística a los residentes en la Franja de Gaza, Palestina, domingo 17 de agosto de 2025.

Esta misión humanitaria se llevó a cabo con el Ministerio de Asuntos Exteriores (Kemenlu) y la Agencia Nacional Amil Zakat (Baznas). La asistencia enviada incluye alimentos, medicamentos y ropa, con un peso total de 800 toneladas.

Premio especial en el Día de la Independencia

La Fuerza Aérea Aérea Super Hercules C-130 (A-1340) Salur Aid para Gaza, Palestina

El jefe de la Oficina de Información de Defensa (Infohan) del Ministerio de Defensa, el general de brigada Frega Wenas Inkiriwang, enfatizó que el éxito de esta misión era un registro importante y un regalo especial para coincidir con el 80 aniversario de la República de Indonesia.

«Este éxito es un registro histórico, así como un regalo especial para coincidir con el 80 aniversario de la República de Indonesia», dijo Frega, citado de Entre, Lunes 18 de agosto de 2025.

La entrega de la asistencia utiliza dos aviones C-130J Super Hercules propiedad de la Fuerza Aérea. El avión despegó de la Base Aérea del Rey Abdullah II, Amman, Jordania, a las 10:37 hora local, y llevó a cabo una misión de caída de agua en 10 puntos de Gaza que se había confirmado a salvo.

«Después de llevar a cabo la misión Aid Air Drop, los dos aviones aterrizaron de manera segura en Pangkalan Aju a las 12.25 de Jordan», agregó Frega.

Tni trajo un mensaje de solidaridad del cielo de Gaza

El comandante de la Fuerza de Tarea Garuda Merah Putih II, el coronel Aviation Puguh Yulianto, dijo que la misión funcionaba sin problemas según el plan. Hizo hincapié en que la entrega de esta asistencia fue una orden directa del presidente. Prabowo Subianto Como una forma tangible de solidaridad indonesia con Palestina.

«El éxito de la misión humanitaria en este momento de la independencia no es solo un orgullo nacional, sino también una evidencia clara de la contribución de Indonesia a la paz mundial», dijo Puguh.

No solo enviando asistencia, la Fuerza de Tarea Garuda Red and White-II también se hizo eco de un mensaje especial de la cabina. Avión de Super Hércules.

«El honorable señor presidente de Indonesia y todos los huéspedes invitados felices, desde la cabina de Super Hercules, la Fuerza de Tarea Roja y Blanca en la Misión Humanitaria para Gaza para felicitar el 80 aniversario de la Independencia de la República de Indonesia», dijo el soldado de TNI.

El mensaje se cerró con un espíritu de entusiasmo: «¡Soberano unido, gente de Prosperous, Indonesia Maju, Tni Prima, Merdeka!»