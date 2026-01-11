Desde el cementerio de Yakarta hasta la selva amazónica, este autor comparte el significado de la diversidad

VIVA – Después de más de dos décadas de ser conocida por la serie de viajes The Naked Traveler, la autora Trinity está de regreso con un trabajo que se siente diferente. A través de su último libro titulado Fuera del radar: Historias Diversidad Desde el cementerio de Yakarta hasta la selva amazónica, Trinity ya no sólo lleva a los lectores por todo el mundo, sino que los invita a ver realidades sociales que a menudo escapan a la atención.

Este libro marca una nueva fase en el viaje literario de Trinity. Si antes se caracterizaba por sus relatos de viajes personales y subjetivos, esta vez optó por un enfoque más reflexivo y observacional. Los grandes temas son la diversidad, los prejuicios y la tolerancia. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

En el lanzamiento de su libro, Trinity enfatizó que este trabajo nació de su deseo de salir de su zona de confort.

«Así que realmente me desafié a escribir algo nuevo. Pero como básicamente soy un escritor de viajes, también hice un viaje. El viaje esta vez fue más filosófico, más profundo, más reflexivo», dijo Trinity en Sarinah, en el centro de Yakarta, el domingo 11 de enero de 2026.

Como sugiere el título, Off the Radar contiene historias que son impopulares y de las que rara vez se habla. Trinity elige conscientemente temas que a menudo se consideran tranquilos, incluso poco interesantes para muchas personas.

«El gran tema es la cuestión de la diversidad. Todo lo que rara vez se expresa, las voces son silenciosas, la gente no habla de ello, pero son importantes», reiteró.

Este libro contiene 22 historias reales. Desde las vidas de las madres que viven y realizan actividades alrededor de los cementerios de Yakarta, la experiencia de internarse en un internado no musulmán durante 24 horas, hasta la historia de los misioneros indonesios que sirvieron en lo profundo de la selva amazónica.

En cuanto a la historia del cementerio de Yakarta, Trinity dijo que su experiencia de interactuar directamente con los residentes allí abrió una nueva perspectiva.

«Me hice amigo de personas que viven ilegalmente en las afueras del cementerio. Son amigables y amables, pero su educación financiera es baja», explicó.

No sólo a nivel nacional, Trinity también trae lectores a América Latina. De la residencia de escritor a la que se sometió surgieron datos interesantes que pocas veces son conocidos por el público.