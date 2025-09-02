Desde el 25 de agosto, ha habido 107 puntos de acción en 32 provincias

Yakarta, Viva – Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Tito Karnavian reveló hasta 107 puntos acción Manifestaciones distribuidas en 32 provincias desde el 25 de agosto de 2025. El área afectado Severo, incluida Yakarta, Yogyakarta al sur de Sulawesi (South Sulawesi).

«Desde el 25 de agosto, notamos que hay 107 puntos de acción en 32 provincias. Las áreas afectadas incluyen Yakarta, Jogjakarta y South Sulawesi», dijo Tito mientras preside la reunión de coordinación de control de inflación regional de 2025, en la Oficina del Ministerio de Asuntos Interiores, Jakarta, martes 2 de septiembre de 2025.



Los oficiales limpiaron el daño después de la manifestación en la Policía Metropolitana de Yakarta.

El ex jefe de la policía nacional detalló, el daño también ocurrió en la oficina de DPRD también instalación General en otras ciudades, como Makassar, Surakarta, Surabaya, Kediri, Mataram, Bandung, Semarang, a Palopo.

Tito enfatizó que el gobierno central había tomado medidas rápidas para abordar las olas de masa. De hecho, el presidente Prabowo Subianto ha celebrado una reunión del gabinete, un diálogo con líderes interreligiosos, organizaciones comunitarias y líderes de partidos políticos.

La dirección del presidente, continuó Tito, enfatizó la importancia de la detección temprana del mapa del movimiento de masas y distingue una demostración de paz de las acciones anarquistas.

«Debemos poder distinguir la entrega de opiniones legítimas de acuerdo con la ley con actos de violencia, como el saqueo y la destrucción de las instalaciones», dijo.

También solicitó a todos los gobiernos locales que activen el Foro de Coordinación de Liderazgo Regional (Forkopimda) junto con el DPRD, la policía, el TNI y la oficina del fiscal. La cohesión de Forkopimda se considera importante para reducir el potencial de conflicto.

«La sinergia del jefe regional con el liderazgo de la DPRD, el jefe de policía regional, los Kapolres, las filas del TNI y la oficina del fiscal es la clave para mantener la estabilidad», concluyó.



La masa de manifestaciones quemó los activos del edificio perteneciente al MPR RI en la ciudad de Bandung

También dijo que la pérdida transmitida por el gobierno provincial de DKI Jakarta debido a manifestaciones masivas del 28 al 31 de agosto de 2025 alcanzó los 50 mil millones de RP.

El mayor daño fue experimentado por las instalaciones de transporte público, que van desde 22 paradas de Transjakarta hasta la infraestructura de la ciudad de MRT y CCTV.

«Transjakarta pérdidas RP 41.6 mil millones, MRT Rp 3.300 millones y el daño por CCTV son de alrededor de Rp 5.5 mil millones», dijo Tito.