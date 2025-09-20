Desde documentos de campamento de refugiados hasta Laureados de Cannes, 10 películas jordanas para rastrear

Jordán ya no se contenta con servir como telón de fondo resistente para las epopeyas de Hollywood. Con un nuevo reembolso en efectivo de hasta el 45%, el lanzamiento de Olivewood Studios, su primer complejo de estudio de pleno derecho y un apoyo político constante de la familia real, el Reino se está posicionando como un centro de producción regional e internacional. Hablando con Variedad Desde el Festival de Cine de Corea del Corea del Sur, donde la Comisión de Cine Real espera cortejar nuevos proyectos y socios, Ahmad Khatib, Gerente de Comunicaciones y Cultura de la Comisión de Cine Real, declaró enfáticamente: «Queremos convertirnos en la Corea de Medio Oriente», señalando la mezcla de exportaciones globales de Corea y la industria local económica como modelo.

La estrategia va más allá de atraer brotes extranjeros. Jordan tiene como objetivo fortalecer su propio sector creativo para que las películas y las series hechas localmente puedan resonar con el público árabe en un idioma y cultura compartidos y al mismo tiempo atraer internacionalmente. Como señala Tala Zumot de RFC, el tono de Jordan no solo se basa en reembolsos e infraestructura, sino también en seguridad, estabilidad y un grupo de talentos cada vez más hábil. Es una jugada a largo plazo para las historias y servicios de exportación, tanto como los paisajes.

Esa combinación de ambición global y conexión a tierra regional se refleja en la siguiente lista de títulos jordanos, que van desde dramas con alza del festival hasta proyectos audaces aún en desarrollo. Juntos, muestran un cine que llega a sí mismo. Aquí hay 10 para ver.

‘Hundimiento’ (‘sudor’ (2025)

(Zin Duraie, Jordania, Arabia Saudita, Qatar, Francia. Producido por Alaa Alasad y Hind Anabtawi)

«Hundimiento» aborda el costo tácito de la enfermedad mental dentro de los hogares árabes. Producida por Jordan’s TABI360 con una robusta red de coproducción regional y europea, el drama seleccionado con TIFF y BFI sigue a una madre en negación cuando el estado mental de su hijo adolescente se desencadena. Anclado por Clara Khoury, la película tiene el respaldo del Jordan Film Fund, Red Sea Fund y Doha Film Institute. Duraie dice que espera que la película despierta conversaciones urgentes «en torno a la salud mental, la represión emocional y la supervivencia a puerta cerrada no solo en el mundo árabe, sino universalmente».

Hundir Cortesía de Alaa ALASAD

‘De temporal a semipermanente’ (en desarrollo)

(Después de Abia’ema, Jordan)

Ganador de tres premios en el Festival de Cine de AMMAN 2025, el debut como director de Bayan Abuta’ema mapea la vida en los campos de refugiados palestinos de Jordania. Estructurado alrededor de las cinco etapas de dolor, cada una representada por un campamento diferente, el proyecto explora cómo los refugios «temporales» han evolucionado hacia casas semipermanentes en capas. Autoproducido pero respaldado por el apoyo en especie del Instituto Francés en Jordanes e mentores de la industria internacional, el proyecto refleja el desplazamiento propio de Abuta’ema. «Esta película es un acto de presenciar», dice el director palestino, que espera amplificar las voces a menudo reducidas a las estadísticas.

De temporal a semipermanente Cortesía de la ciudad de Abutaema

‘Asfalto’ (en desarrollo)

(Hamza Hamideh, Jordan. Prdulado por Maahoud Al Massad)

Ganador del Premio IEFTA en Cannes Docs 2025, «Asphalt» de Hamza Hamideh pinta un retrato crudo de la vida dentro del campo de refugiados Baqaa de Jordan. El documental sigue a Debs de 20 años, un pastor de cabra cuyos sueños de matrimonio se descarrilan el 7 de octubre, seguido de repetidos rituales de duelo y el ciclo de desesperación que acompaña a la guerra. Producido por el atuendo JO Image con sede en Amman del veterano Mahmoud Al Massman, la película teje observaciones íntimas con las realidades más amplias del exilio, la protesta y el trauma generacional. Para Hamideh, cuyos familiares han llamado al campamento a casa, el proyecto es profundamente personal, arraigado en una determinación de preservar las historias de Baqaa.

Asfalto «Asfalto»

‘Inshallah a Boy’ (‘Inshallah Wahad’ (2023)

(Amjad Al Rasheed, Jordan, Francia, Arabia Saudita, Qatar, Egipto. Producido por Rula Nasser, Aseel Abu Ayyash, Nicolas Leprêtre y Yousef Abd al-Nabi)

La primera característica jordana en su estreno en la Semana de los Críticos de Cannes, «Inshallah a Boy» de Amjad Al Rasheed ha viajado a más de 140 festivales, llevándose a casa alrededor de 40 premios. Producido por las películas de Imaginarium con Georges Films y Bayt Al Shawareb, el drama está protagonizado por Mouna Hawa como viuda que lucha contra las leyes de herencia patriarcal. Respaldado por el Jordan Film Fund, France’s CNC, Red Sea Fund y Doha Film Institute, la película ha asegurado la distribución global en Europa, América del Norte, Asia y Mena. Al Rasheed dice que se propuso preguntar: «¿Qué pasa si una mujer dice que no?» Para él, «la película debe sostener un espejo para la sociedad, incluso cuando la imagen es difícil de ver».

‘El último alcalde de Jerusalén’ (en desarrollo)

(Kinda Kurdi, Jordan, Reino Unido producido por Kurdi y Brian Hill)

La mezcla de memorias de archivo con dramatización, «El último alcalde de Jerusalén» explora la historia del alcalde palestino final de la ciudad en 1948. Dirigido y producido por un tipo Kurdi para K² Visual Media junto a Century Films, con la producción ejecutiva de Brian Hill, el proyecto ha sido galardonado en FIPA Doc y la festival de cine 2025 Amman. Con un elenco que incluye a Sofia Asir y Mohammad Bakri, la película tiene como objetivo arrojar nueva luz sobre una decisión política que aún resuena en el centro del conflicto palestino-israelí que se desata hasta el día de hoy. Kurdi llama al proyecto «una historia inspiradora de resistencia, avivamiento y esperanza».

El último alcalde de Jerusalén «El último alcalde de Jerusalén» (cortesía de un poco kurdi)

‘Six 2 One’ (en desarrollo)

(Taming Nerer, Jordan. Producido por Ghassan Salt y Johnne

Marcando el debut característico de Tamir Naber, «Six 2 One» revisa las raíces de la primera intifada palestina. Producido por Filmcrew, Moonstone y Fluid Productions, el drama sigue a cuatro combatientes árabes en una misión de planeador de ida. Un destinatario de la subvención de 2024 del Jordan Film Fund y un ganador del Premio de la Cine Aiff Awal de 2025, la película está mirando una sesión de finales de 2026. «No se trata de héroes perfectos o historia seca», dice Naber. «Se trata de reales, defectuosos y humanos, que eligen la creencia sobre el miedo».

‘The Orange Grove’ (en desarrollo)

(Murad Abu Eisheh, Canadá, Jordania. Producido por Rula Nasser, Veronika Molnar y Roger Frapper)

Adaptado de la aclamada novela de Larry Tremblay, «The Orange Grove» marca la primera coproducción oficial del Tratado de Filtos de Canadá-Jordan, producido por Max Films con The Imaginarium Films de Jordan. Ubicado en parte en un bosque devastado por la guerra, Murad Abu Eisheh sigue a los hermanos gemelos destrozados por el destino, antes de pasar a Toronto, donde uno persigue una vida como actor. Actualmente en desarrollo para una sesión de 2026, el proyecto cuenta con el apoyo de los talleres Atlas de Marrakech y el laboratorio de guiones de Doha. Se llevó a casa grandes premios en el AIFF de este año, incluido un premio de desarrollo de la Comisión de Cine Real. El productor Veronika Molnar lo llama «una historia que es tan íntima como universal».

El bosque de naranja Cortesía de Murad Abu Eisheh

‘My Sweet Land’ (2024)

(Sareen Hairabedian, Jordan, Francia, Irlanda, Estados Unidos. Producido por Hairabedia y Azza Hourani)

El cineasta armenio-jordano Sareen Hairabedian trae una lente profundamente personal a ‘My Sweet Land’, un documental de la mayoría de edad sobre Vrej, de 11 años, que crece en medio del trauma de la guerra en Artsakh (Nagorno-Karabakh). La película, arraigada en la propia historia familiar de desplazamiento de Hairabedian, explora cómo los niños heredan los sueños y las cargas en tierras militarizadas. Dirigido por el productor Azza Hourani, el proyecto es una coproducción con el apoyo de IVTS, Arte France, World of HA Productions y Jordan Film Fund. Después de un estreno mundial en Sheffield Docfest 2024, «My Sweet Land», ha sido proyectado en Doc NYC, Palm Springs y Cartago, y fue lanzado teatralmente en Los Ángeles en 2024.

Mi dulce tierra Cortesía de Hai Creative/Sister Prods./Soilsiu Films

‘Alrawabi School for Girls’ (2021, 2024)

(Tima Shomali, Jordania. Producido por Shomali, Shirin Kamal, Islam Alshomali, Nadine Toukan (Temporada 1) e Issam Husseini (Temporada 2)))

El primer original jordano de Netflix, «Alrawabi School for Girls» marcó un avance para la industria de la pantalla del reino, clasificándose entre las 10 series más vistas del streamer en más de 45 países. Creado por el director y showrunner Tima Shomali y producido por Filmizion Productions, el drama de jóvenes adultos combina la narración de cuentos con venganza con una fuerte crítica social, abordando el acoso escolar, el patriarcado y las presiones de las redes sociales en dos temporadas. Con el apoyo del programa de reembolso robusto de Jordan, la serie ha recibido aclamaciones y premios, incluida la Mejor Serie Levant en los 2024 Joy Awards. «El mundo ahora es como una aldea global, especialmente con plataformas de transmisión. Ahora es el momento para que nuestras historias viajen», comenta Shomali.

‘Simsim’ (2025)

(Sondos Smerat, Jordan. Producido por Qais noamai y Khaled Hadadd)

Marcando el debut característico del cineasta jordano Sondos al-Smerat, «Simsim» se desarrolló a través del primer taller de la Comisión de Cine Royal en Irbid y coproducido por los servicios de producción y película de arte noamani. El drama sigue a Simsim, una esposa forzada a matrimonio, que busca un divorcio después de la muerte de su padre, pero enfrenta la resistencia de su esposo, que solo la liberará una vez que se vuelva a casar. Protagonizada por la recién llegada Saja Kilani, la película ganó dos menciones especiales en el Festival Internacional de Cine de Amman 2025. Al-Smerat enmarca la historia como crítica social y exploración simbólica de la lucha de las mujeres contra los sistemas patriarcales.