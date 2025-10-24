Desde Critical Minerals hasta EBT, Rosan está lista para aceptar inversiones de Brasil

Viernes 24 de octubre de 2025 – 09:46 WIB
Jacarta – Director ejecutivo (CEO) Danantara, Rosa Roeslani dijo que su partido estaba muy abierto y dispuesto a dar la bienvenida inversión de actores empresariales e inversores Brasil que quieran invertir en Indonesia.
«Como director ejecutivo de Danantara Indonesia, quiero enfatizar nuestro fuerte compromiso de apoyar la cooperación potencial. Estamos abiertos a invertir con inversores brasileños», dijo Rosan en el Foro Empresarial Indonesia-Brasil, citado el viernes 24 de octubre de 2025.
Rosan también invitó a empresarios e inversores brasileños a asociarse en diversos recursos minerales críticoscrea una fuente energía renovable global que sea duro e integrado, y capaz de cambiar vidas.
Lea también:
Danantara irá a China para negociar la deuda del tren rápido, preste atención a los puntos
Indonesia tiene un nuevo potencial de energía renovable de alrededor de 3.700 gigavatios (GW), incluida la energía solar, eólica, hidroeléctrica, de las olas oceánicas, bioenergía y geotérmica.
Lea también:
Indonesia-Brasil firman 8 memorandos de entendimiento en los campos de energía y ciencia y tecnología
Sin embargo, la nueva capacidad de energía renovable utilizada es sólo de 15,2 gigavatios o menos del 1 por ciento.
El éxito de Brasil es también una oportunidad para Indonesia. La agricultura sostenible y las reservas de alimentos de Indonesia se originan en la avanzada tecnología agrícola brasileña.
«El conocimiento especializado de Brasil en agronegocios avanzados y a gran escala es esencial para modernizar el sistema alimentario de Indonesia», afirmó.
Los gobiernos de Indonesia y Brasil, así como entidades comerciales de ambos países, firmaron ocho memorandos de entendimiento (MoU) sobre cooperación, cuya procesión fue presenciada por el presidente Prabowo Subianto y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el Palacio Merdeka.
La firma de ocho documentos MoU entre Indonesia y Brasil fue parte de la visita de estado del Presidente Lula a Indonesia.
Prabowo invita al presidente brasileño a celebrar juntos su cumpleaños: su número de la suerte es el mismo que el mío
Prabowo admitió que tiene muchas similitudes con Lula. Prabowo dijo que él y Lula también tienen el mismo número de la suerte, el ocho.
VIVA.co.id
23 de octubre de 2025