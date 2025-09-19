Desde banqueros hasta COO y Antara, el historial de Dony Oskaria, que ahora es el ministro interino de Bumn

Yakarta, Viva – El presidente Prabowo Subianto nombrado Viceministro de Bumno, Dony OskariaComo el ministro de bumning de bocina (en funciones) en funciones que reemplaza a Erick Thohir. Este nombramiento fue anunciado por el Ministro de Estado (Menesesneg) Prasetyo Hadi en el Palacio Presidencial, Yakarta, el viernes 19 de septiembre de 2025.

El nombramiento de Dony Oskaria como Ministro interino de Bumn Dicho en la carta oficial del Ministro del Estado, numeró B-20/M/S/An.00.03/09/09/0925 con fecha del 17 de septiembre de 2025. En la carta, el presidente Prabowo le asignó a llevar a cabo los deberes y responsabilidades del Ministro de Soes hasta el nombramiento del Ministro definitivo.

La carta también enfatizó que el nombramiento se llevó a cabo para garantizar la implementación sin problemas de los deberes del Ministerio de SOES después de la emisión del decreto presidencial número 96/p de 2025 con respecto al despido y el nombramiento de ministros y ministros adjuntos en el gabinete rojo y blanco para el período 2024-2029.

«Sobre las instrucciones del Presidente y lo hemos transmitido a las partes pertinentes, la actuación de la actuación fue nombrada por el viceministro en nombre de Dony Oskaria para que actuara en el Ministerio de SOES», dijo el Ministro de Estado Praseto, que dijo por Antara.



COO y entre Bumn Wamen, Dony Oskaria

Afirmó que el nombramiento de Dony era una decisión estratégica, considerando que ya no estaba sirviendo como un dispositivo dentro y entre para que pudiera concentrarse en llevar a cabo el papel de ministro interino de Bumn. Sin embargo, el Secretario de Estado admitió que no había certeza con respecto a la duración de esta tarea.

La larga carrera de senderos de Dony Oskaria

Dony Oskaria nació en Tanjung Alam, Regency de Tanah Datar, West Sumatra el 26 de septiembre de 1969. Tomó educación básica en su ciudad natal, continuó la escuela secundaria en Padang, luego se mudó a Yakarta.

Inicialmente, Dony estudió en el Departamento de Contabilidad de la Universidad de Andalas, pero luego se mudó al Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Padjadjaran, Bandung, y se graduó en 1994.

Sin detenerse allí, Dony profundizó la ciencia empresarial al tomar el programa Master of Business Administration (MBA) en el Instituto Asiático de Gestión, Filipinas, y ganó su título en 2009.

La carrera profesional de Dony comenzó en Universal Bank como oficial de servicio al cliente. Su arduo trabajo lo llevó a la posición del jefe de la división de banca personal. En 2004, se unió al mega banco propiedad de CT Corp, y desde allí la puerta a varias posiciones estratégicas comenzó a abrirse.

En CT Corp, Dony se desempeñó una vez como director de Hospitality & Entertainment, CEO de Antavaya, del presidente presidente de Trans Studio Mall. También se cree que es el comisionado de Garuda Indonesia en 2014.

De Garuda a la industria nacional del turismo

El progreso de Dony está generalizado cuando está directamente involucrado en la reestructuración y desarrollo del negocio de Garuda Indonesia. En 2019, estaba alineado como subdirector de Garuda Indonesia.

En la era del presidente Joko Widodo, enero de 2016, Dony también fue nombrado miembro del Consejo Asesor Presidencial en la Economía y la Industria en el Comité Nacional de Economía e Industria (KEIN). Allí, se le confiaba para dirigir el grupo de trabajo de la industria del turismo que se centró en el desarrollo de ecosistemas turísticos en Indonesia.

Su carrera fue cada vez más cuesta arriba cuando se le confiaba como director gerente de la aviación turística de Indonesia o Intourney desde 2021. Bajo su liderazgo, Intourney se convirtió en una tenencia que integra el sector turístico y la aviación de bumn, con una gran misión de aumentar la competitividad de Indonesia a los ojos del mundo.

Papel entre y entre el viceministro de bumning

En febrero de 2025, el presidente Prabowo lanzó la Agencia de Gestión de Inversiones (BPI) y Antara, una nueva institución que administra la inversión estratégica del país. Se cree que Dony es el Director Operativo (Director de Operaciones/COO) para acompañar a Rosan Roeslani como presidente presidente y Pandu Patria Sjahrir como directora de inversiones.

Después de eso, en octubre de 2024, fue nombrado oficialmente como Viceministro de Bumno basado en el Decreto Presidencial número 73/M en 2024.

Ahora, bajo la administración del presidente Prabowo Subianto, rastro La longitud hace que Dony confíe en llevar a cabo el nuevo mandato como ministro interino de Bumn.

Resumen del historial de Dony Oskaria

Nacido en Tanjung Alam, Tanah Datar, West Sumatra, 26 de septiembre de 1969

Graduados de relaciones internacionales en la Universidad de Padjadjaran (1994) y el MBA Asian Institute of Management, Filipinas (2009)

Comenzar una carrera en el Universal Bank, luego Bank Mega y CT Corp

Habiendo servido como CEO de Hospitality & Entertainment CT Corp, CEO de Antavaya, presidente de Trans Studio Mall

Comisionado de Garuda Indonesia (2014-2019), entonces subdirector de Garuda Indonesia (2019-2021)

Miembro del Consejo Asesor Presidencial de Economía e Industria en Kein (2016-2019)

Presidente Director de Aviación de Turismo Indonesio (Indourney) desde 2021

Agencia de Gestión de Inversiones COO y Antara desde febrero de 2025

Viceministro de Bumno (2024)

Ahora designado como ministro interino de bumn por el presidente Prabowo Subianto