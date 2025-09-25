Desde 1949 hasta ahora

VIVA – Campeonato mundial de motocicletas (ahora conocido como Motogp) se celebró por primera vez en 1949. Desde entonces, hasta la última temporada 2025, hubo 30 corredor Diferente logró lograr título campeón Premier Class World (500cc antes de 2002, y MotoGP después de cambiar las regulaciones).

Esta nota no es solo una lista de nombres, sino que también muestra la evolución de la tecnología, el dominio de los fabricantes y la presencia de leyendas que cambian la cara del mundo de las carreras de motor.

Les Graham, primer campeón (1949)

El primer campeón mundial en la historia de las carreras de automovilismo de la clase principal fue Les Graham de Inglaterra, quien ganó en 1949 usando la moto AJS. Su logro abrió la larga era de la competencia internacional que más tarde se convirtió en uno de los deportes más prestigiosos del mundo.

Era de dominio y leyenda dotada

Con el tiempo, varios grandes nombres aparecieron como un ícono de las carreras de motor. Del total de 30 campeones mundiales, solo 17 corredores lograron repetir el éxito con más de un título.

Giacomo Agostini se convirtió en el rey de todos los tiempos con 8 títulos de clase Premier (1966-1975) con MV Agusta y Yamaha. Cuando se combina con la clase de 350cc, el título total llegó a 15 veces al campeón mundial, por lo que es el corredor más exitoso de la historia.

Valentino Rossi, el ícono Modern MotoGP, ganó 7 títulos principales (2001-2005, 2008-2009) con un estilo extravagante y una rivalidad caliente que lo hizo amado por los fanáticos.

Marc Márquez dominó el 2010 con 6 títulos de primer nivel (2013, 2014, 2016-2019), conocido por la agresividad y el estilo de carreras extremas.

Mick Doohan, un corredor australiano, ganó 5 títulos consecutivos en 1994-1998 con Honda, demostrando consistencia y grandeza técnica.

Geoff Duke, John Surtees, Mike Hailwood y Eddie Lawson recolectaron 4 títulos mundiales en la clase principal.

Curiosamente, John Surtees es el único corredor en la historia que no solo es un campeón de MotoGP, sino que también se convirtió en un campeón mundial de Fórmula 1 en 1964. Este logro nunca fue igualado por ningún corredor.

Racer multifair en la era moderna 

En el siglo XXI, la competencia se estaba volviendo más dura debido a los avances tecnológicos y las nuevas reglas. Aun así, hay algunos corredores que aún pueden alcanzar más de un título:

1. Rossi (7 títulos)

2. Márquez (6 títulos)

3. Jorge Lorenzo (3 títulos)

4. Casey Stoner (2 títulos, con Ducati y Honda)

5. Pecco Bagnaia (2 títulos, 2022 y 2023 con Ducati)

Se prueban como jinetes de élite que pueden sobrevivir en medio de una feroz competencia entre grandes fabricantes como Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki.

Muy campeón mundial, pero aún icónico

No solo la demanda múltiple, algunos nombres que solo una vez se convierten en campeones mundiales también son recordados, por ejemplo:

– Nicky Hayden (2006) que derrotó al dominio de Rossi.

– Joan Mir (2020) con Suzuki, en una temporada llena de incertidumbre debido a la pandemia.

– Fabio Quartararo (2021), el primer piloto francés que ganó el campeón mundial de MotoGP.

Kenny Roberts Jr., Alex Crivillé, Marco Lucchinelli y Franco Uncini también dejaron un sendero histórico con su título único.

Datos interesantes sobre el campeón mundial de MotoGP

Solo cinco corredores han ganado títulos con dos fabricantes diferentes: Giacomo Agostini, Valentino Rossi, Geoff Duke, Eddie Lawson y Casey Stoner.

Los fabricantes que recolectan la mayoría de los grados son Honda, seguidos de Yamaha, MV Agusta y Ducati.

El dominio de cada época refleja la combinación de habilidades de corredores, tecnología de máquinas y estrategia de equipo.

La historia del campeón mundial de MotoGP desde 1949 hasta ahora es un reflejo de la evolución del mundo de las carreras automotrices: desde el motor clásico de AJS en la era Graham Les, el dominio de MV Agusta con Agostini, hasta la competencia moderna entre Ducati, Honda y Yamaha.

Nombres como Agostini, Rossi, Márquez, Doohan, Lorenzo y Bagnaia ahora no son solo campeones mundiales, sino también leyendas que inspiran la próxima generación. Cada título logrado es una prueba de lo difícil que es alcanzar el pico de la gloria en el MotoGP deportivo que exige velocidad, consistencia y coraje ilimitado.