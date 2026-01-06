Descuentos en motos Yamaha, modelos deportivos a precios más económicos

India, VIVA – Yamaha ofrece una interesante sorpresa a los amantes de las motos deportivas rebajando los precios de toda la gama yamaha r15 Año modelo 2026 en India. Esta medida se tomó para celebrar el 70.º aniversario mundial de Yamaha y es válida por un período limitado.

Este programa de reducción de precio entrará en vigor a partir del 5 de enero de 2026 e inmediatamente hará que poseer la R15 sea aún más tentador, especialmente para los jóvenes que quieran probar una moto deportiva de estilo de carreras a un precio más asequible.

A través de este programa de precios de aniversario, cada variante de Yamaha R15 obtiene un descuento de alrededor de 5.000 rupias o un descuento equivalente a aproximadamente 900.000 IDR. Después de los ajustes, la Yamaha R15 S ahora tiene un precio de alrededor de 1.50.700 rupias o aproximadamente el equivalente a 28 millones de IDR.

Entonces, el R15 V4 ahora está en el rango de 1.66.200 rupias o alrededor de 30 millones de IDR. Mientras tanto, la variante más alta de la Yamaha R15 M se vende ahora por alrededor de 1.81.100 rupias o aproximadamente 33 millones de IDR.

Yamaha se dirige claramente a los jóvenes y a los compradores primerizos de motos deportivas a través de esta estrategia de precios. La R15 es conocida desde hace mucho tiempo como una de las motos deportivas con carenado más populares de la India, gracias a su diseño agresivo de estilo de carrera y su rendimiento bastante potente, pero aún así eficiente para el uso diario.

Su popularidad queda demostrada incluso por las cifras de producción que han alcanzado más de un millón de unidades en ese país.

En términos de especificaciones, el 2026 R15 todavía depende de un motor de 155 cc refrigerado por líquido con un sistema de inyección de combustible y tecnología DiASil, que ayuda a la eficiencia térmica al tiempo que aumenta la durabilidad del motor.

Esta motocicleta también se construyó utilizando un bastidor Deltabox, que es una de las identidades de Yamaha y es conocido por brindar estabilidad y manejo preciso cuando se viaja rápido. Aún se mantienen las características modernas, como el sistema de control de tracción, embrague antirrebote y asistido, suspensión delantera invertida, monocross trasero y cambio rápido en ciertas variantes.

La potencia del motor alcanza los 18,4 CV a 10.000 rpm con un par de 14,2 Nm a 7.500 rpm, combinado con una transmisión de 6 velocidades.

Con precios ahora más accesibles para el bolsillo y características que siguen siendo completas, se prevé que la medida de Yamaha fortalezca aún más la posición de la R15 como una de las motos deportivas favoritas de su clase, manteniendo al mismo tiempo la competitividad en el segmento de las superdeportivas de nivel básico.