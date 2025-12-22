¡Descuentos de hasta el 95 por ciento! Esta es una lista de juegos de PC baratos

Jacarta – Juegos épicos Devoluciones en tienda promoción masivamente lo cual es muy rentable para los jugadores ordenador personal. A través del programa Holiday Sale, una plataforma de ventas juego Este digital ofrece descuentos. precio hasta el 95 por ciento para varios títulos de juegos populares, desde juegos independientes hasta juegos de clase AAA.

Esta promoción tiene una duración limitada, por lo que es el momento adecuado para que los jugadores compren sus juegos favoritos a precios mucho más económicos que los precios normales.

Los juegos populares bajan los precios drásticamente

En esta promoción, los precios de muchos juegos famosos han bajado significativamente. Algunos títulos incluso se pueden comprar por sólo decenas de miles de rupias. Por ejemplo:

Alan Wake 2, que normalmente se vende por cientos de miles de rupias, ahora se puede conseguir a un precio mucho más económico. Este juego de género de terror e historia es uno de los favoritos debido a su sólida trama y sus impresionantes efectos visuales.

Red Dead Redemption 2, el juego de mundo abierto con temática de vaqueros conocido por su mundo expansivo y detalles realistas, también recibirá un gran recorte de precio.

Cyberpunk 2077, el juego de rol futurista que se volvió viral, ahora se vende a un precio más asequible luego de varias actualizaciones y mejoras de rendimiento.

Muchos juegos de calidad por debajo de 100 mil IDR

No sólo grandes juegos, Epic Games Store también ofrece muchos juegos de calidad a precios muy económicos, incluso por debajo de 100 mil IDR. Algunos de ellos son:

Among Us, un juego multijugador que fue popular entre estudiantes y streamers.

Batman: Arkham Knight, un juego de acción con famosos personajes de superhéroes.

Alan Wake Remastered, una versión actualizada del clásico juego con mejor calidad gráfica.

Sid Meier’s Civilization VI, un juego de estrategia que invita a los jugadores a construir una civilización desde el principio hasta la era moderna.

Borderlands 3, un juego FPS con un estilo visual único y una emocionante jugabilidad cooperativa.

Con precios muy asequibles, los jugadores pueden conseguir muchos juegos a la vez sin tener que gastar mucho dinero.

Una oportunidad única para agregar a tu colección de juegos

Descuento Los grandes como este no siempre están disponibles todo el tiempo. Por lo tanto, la promoción de ofertas navideñas de Epic Games Store es una oportunidad única para que los jugadores agreguen juegos legales a precios bajos a su colección. Aparte de eso, también se sabe que Epic Games Store ofrece juegos gratuitos todas las semanas, lo que la hace aún más atractiva para los usuarios de PC.