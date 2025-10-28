Descuento en impuestos sobre vehículos restantes 4 días restantes

Yakarta, VIVA – El tiempo corre y ahora solo quedan cuatro días para el programa de descuentos impuesto sobre vehículos en varias áreas ha terminado oficialmente. El gobierno provincial, que todavía está abierto a esta oportunidad, enfatizó que no habrá una extensión adicional después de octubre de 2025. Por lo tanto, se recomienda al público que aproveche de inmediato este raro momento antes de que sea demasiado tarde.

Del resumen de VIVA Otomotif, martes 28 de octubre de 2025, en la provincia de Banten el programa de blanqueamiento impuesto sobre vehículos de motor finaliza el 31 de octubre de 2025. A través del Decreto del Gobernador Número 286 de 2025, el gobierno brinda exención de multas e impuestos básicos para los vehículos fabricados antes de 2025. El entusiasmo ciudadano es bastante alto, especialmente porque el proceso de pago ahora se puede realizar en línea o directamente en Samsat.

Lampung es también una de las regiones que cerró el programa de reducción de impuestos sobre vehículos a finales de octubre. El vicegobernador de Lampung, Jihan Nurlela, dijo que el programa proporciona la primera exención fiscal anual para vehículos transferidos desde fuera de la región. Invitó al público a aprovechar de inmediato esta oportunidad para no acumular atrasos hacia fin de año.

Mientras tanto, la Región Especial de Yogyakarta (DIY) también enfatizó que la fecha límite para su programa es el 31 de octubre de 2025. Las personas que aún tienen atrasos pueden disfrutar de la exención de las multas de PKB, la exención de BBNKB y la eliminación de las multas de SWDKLLJ de años anteriores. El Gobierno Provincial del DIY evalúa que esta política es bastante eficaz para fomentar un mayor cumplimiento fiscal en su región.

Desde la provincia de las islas Bangka Belitung, la Agencia Financiera Regional local (Bakuda) también hizo un anuncio similar. El jefe de Bakuda Babel, M. Haris AR AP, destacó que el programa de reducción del impuesto sobre vehículos de este año es el último. Destacó que después de octubre de 2025 no habrá más políticas similares según las instrucciones del Ministerio del Interior.

Hacia el final del programa, las oficinas de Samsat en las cuatro provincias comenzaron a llenarse de contribuyentes. Muchos residentes acaban de darse cuenta de que el límite de tiempo es sólo cuestión de días. El Gobierno regional también hizo un llamamiento a la ciudadanía para que utilice los servicios online para evitar largas colas.

Además de eximir las multas por impuestos a los vehículos, algunas regiones también ofrecen descuentos en las tarifas de transferencia de título. Esta es una ventaja adicional para los residentes que quieran mover vehículos desde fuera de la zona. De esta forma, la carga administrativa se aliviana y se fomenta la matriculación ordenada de los vehículos.