¡Descuento de Rame Rame 50% hasta IDR 200 mil!

VIVA – ShopeeComida presenta nuevamente la última iniciativa a través del programa «Rame Rame Discount», una campaña promocional con descuentos de hasta el 50% hasta 200 mil IDR para todos los usuarios. Según la encuesta JakPat 2025: Comportamiento del consumidor en la entrega de alimentos en línea, hasta el 55% de los encuestados afirmó que las promociones y descuentos eran el factor principal a la hora de elegir un servicio de entrega. A través del programa “Rame Rame Discount”, ShopeeFood busca satisfacer estas necesidades y al mismo tiempo fortalecer su posicionamiento como un servicio de entrega de alimentos favorito que siempre prioriza la conveniencia, la practicidad y los beneficios para los usuarios.

Para animar esta promoción, ShopeeFood colaboró ​​con el creador de contenido culinario Serly (@onebitebigbite). Es conocido por su característica de disfrutar la comida con «un gran bocado» y sus expresiones espontáneas y entretenidas. El jefe de desarrollo comercial de ShopeeFood Indonesia, Rizkyandi Ramadhan, dijo: «Desde que lo presentamos por primera vez a principios de este año, el descuento Rame Rame ha seguido registrando aumentos positivos, tanto en términos de transacciones como de número de usuarios. Al ver este entusiasmo, esta vez queremos presentar esta promoción más ampliamente a través de la colaboración con Serly (@onebitebigbite), un creador culinario con un estilo de entrega interesante y original. A través de esta colaboración, queremos transmitir el mensaje promocional de una manera más cercana. a los hábitos de los usuarios, especialmente para los usuarios leales a ShopeeFood a quienes les gusta compartir momentos culinarios emocionantes».

Esta colaboración es también el esfuerzo de ShopeeFood por presentar una nueva forma de interactuar con los usuarios, además de presentar varios beneficios del programa Rame Rame Discount. «Con un concepto de vídeo y jingle que es ligero, divertido y relevante para las tendencias actuales, se espera que esta campaña pueda atraer a más usuarios nuevos y al mismo tiempo fortalecer la fidelidad de los clientes de ShopeeFood», añadió Rizkyandi.

El programa de descuentos Rame Rame ofrece mayores descuentos que promociones anteriores. Con más pedidos, los usuarios pueden obtener mayores descuentos que pueden disfrutar solos o con amigos a través de la función Pedido grupal, lo que facilita que todos se unan en un solo pedido. Los usuarios pueden pedir varios menús favoritos en cientos de miles de restaurantes repartidos por toda Indonesia que forman parte de esta campaña.