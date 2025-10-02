Descuento de impuestos del vehículo, revise Xpeng G6 Pro, 5 errores al comprar una motocicleta


Jueves 2 de octubre de 2025 – 08:15 Wib

Yakarta, Viva – Amantes automotrices, el miércoles 1 de octubre de 2025 ayer Viva Automotive lleno de consejos de ahorro de impuestos, revisiones de SUV eléctricas duras y pautas Comprar una motocicleta ¡seguro! Consulte la lista de los artículos más leídos que hacen que su movilidad sea más inteligente y emocionante.

Prueba de confort y rendimiento XPeng G6 Pro, duro en la inclinación y práctica cuando se estaciona

1. Este mes existe Descuento de impuestos sobre el vehículoGrabe la ubicación

Se revelan las especificaciones del XPeng G6 Pro, ¿cuál es la diferencia con el XPeng G6 estándar?

Los programas de blanqueamiento de impuestos a los vehículos motorizados se llevan a cabo en varias provincias como Aceh, Banten, North Kalimantan, Lampung, Yogyakarta, West Kalimantan, South Kalimantan, West Papua, South Sulawesi, Southeast Sulawesi y Bangka Belitung con beneficios como los puertas de los finos, los descuentos fiscales y los descuentos y los descuentos de hasta 50 por ciento para la carga. Leer más.

2. Prueba de conveniencia y rendimiento Xpeng G6 ProDuro en la inclinación y práctica cuando se estaciona

Mañana es el último día de descuento de impuestos de vehículos motorizados

El Xpeng G6 Pro muestra un rendimiento fuerte al conquistar la inclinación hacia Tangkuban parahu y la eficiencia de la batería con tecnología de carga rápida de CC que cobra del 10 al 80 por ciento en solo 12 minutos. Leer más.

3. 5 errores para evitar al comprar una motocicleta por primera vez

Al comprar la primera moto, evite cinco errores principales: ignorar la capacidad de conducir solo, no tener capacitación y licencias, usar cascos usados, omitir los paseos en las pruebas e ignorar las condiciones del clima y el tráfico que pueden afectar la comodidad y la seguridad. Leer más.

