Descuento de impuestos del vehículo, revise Xpeng G6 Pro, 5 errores al comprar una motocicleta

Yakarta, Viva – Amantes automotrices, el miércoles 1 de octubre de 2025 ayer Viva Automotive lleno de consejos de ahorro de impuestos, revisiones de SUV eléctricas duras y pautas Comprar una motocicleta ¡seguro! Consulte la lista de los artículos más leídos que hacen que su movilidad sea más inteligente y emocionante.

1. Este mes existe Descuento de impuestos sobre el vehículoGrabe la ubicación

Ilustración STNK en Yakarta. Foto : Entre fotos/Rosa Panggabean

Los programas de blanqueamiento de impuestos a los vehículos motorizados se llevan a cabo en varias provincias como Aceh, Banten, North Kalimantan, Lampung, Yogyakarta, West Kalimantan, South Kalimantan, West Papua, South Sulawesi, Southeast Sulawesi y Bangka Belitung con beneficios como los puertas de los finos, los descuentos fiscales y los descuentos y los descuentos de hasta 50 por ciento para la carga. Leer más.

2. Prueba de conveniencia y rendimiento Xpeng G6 ProDuro en la inclinación y práctica cuando se estaciona

Prueba de manejo XPeng G6 Pro Yakarta-Bandung Foto : Abdul Aziz Masindo/Viva.co.id

El Xpeng G6 Pro muestra un rendimiento fuerte al conquistar la inclinación hacia Tangkuban parahu y la eficiencia de la batería con tecnología de carga rápida de CC que cobra del 10 al 80 por ciento en solo 12 minutos. Leer más.

3. 5 errores para evitar al comprar una motocicleta por primera vez

Al comprar la primera moto, evite cinco errores principales: ignorar la capacidad de conducir solo, no tener capacitación y licencias, usar cascos usados, omitir los paseos en las pruebas e ignorar las condiciones del clima y el tráfico que pueden afectar la comodidad y la seguridad. Leer más.