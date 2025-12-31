Descubren en Tailandia un dinosaurio espinosáurido de 125 millones de años

Se han identificado restos fosilizados de un dinosaurio gigante que vivió hace 125 millones de años. Pertenece a un dinosaurio de 25 pies de largo apodado ‘Sam Ran spinosaurid’.
Este dinosaurio que se alimentaba de peces acechaba los canales del Grupo Khorat en el Cretácico Tailandia. Curiosamente, el descubrimiento está siendo aclamado como uno de los especímenes de espinosáurido más completos jamás recuperados en Asia.
Estos dinosaurios terópodos depredadores son mejor conocidos por ser los «cocodrilos del mundo de los dinosaurios», y desarrollaron características únicas para cazar en el agua.
El análisis sugiere esto dinosaurio Puede estar más estrechamente relacionado con el famoso espinosaurio del norte de África que con otras especies asiáticas conocidas, a pesar de estar geográficamente más cerca del Ichthyovenator de Laos. Insinúa patrones complejos de migración y evolución.
