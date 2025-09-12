Describe una hoja de ruta, Pertamina fortalece un papel estratégico en el proporcionar servicios de energía para la comunidad

VIVA – PT Pertamina (Persero) continúa fortaleciendo su papel estratégico en el proporcionar servicios energía Para la gente de Indonesia. Esto se resume en la hoja de ruta a largo plazo de Pertamina 2025-2029, para apoyar a los programas gubernamentales en el mantenimiento de la seguridad energética y la realización de la autosuficiencia energética como el presidente de ASTA CITA, Prabowo Subianto.

El director de Pt Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri explicó a Pertamina como parte de Indonesia y entre el Ministerio de SOES, aseguró la continuación de la energía para la comunidad. Por esta razón, Pertamina lleva a cabo la optimización del negocio en toda la línea para que cada actividad operativa funcione de manera más eficiente y efectiva.

«Se espera que este esfuerzo pueda maximizar el valor agregado y proporcionar beneficios óptimos para la sostenibilidad de la Compañía», dijo Simon durante una audiencia de la Comisión VI de la Cámara de Representantes en el Complejo Senayan, Yakarta, el jueves (11/9).

En esta ocasión, el subdirector de Pertamina, Oki Muraza, también explicó el plan a largo plazo de Pertamina para llevar a cabo un papel estratégico en el sector energético. Basado en la hoja de ruta a largo plazo de Pertamina en 2025-2029, Pertamina lanzó una continuación de la estrategia de doble crecimiento, que es maximizar las empresas existentes y construir empresas bajas en carbono.

En su presentación, OKI describió los objetivos de la mejora comercial de Pertamina en varios sectores de 2025 a 2029. Pertamina se dirigió a un aumento en la producción de petróleo de 560 mil barriles de petróleo por día (MBOPD) en este momento, a 914 MBOPD en 2029. De lo mismoas gas Naturaleza, Pertamina está considerando un aumento de 2,713 mmscfd (millones de pies cúbicos estándar por día) a 3,470 mmscfd en 2029.

Para apoyar la seguridad energética en particular BbmSe agregó OKI, Pertamina aumentará la ingesta de todas las refinerías de Pertamina que actualmente alcanza los 315 millones de barriles, aumentando a 382 millones de barriles en 2029.

«El aumento de la ingesta de fábricas estará en el proceso de proporcionar combustible doméstico», dijo.

Pertamina se dirige a aumentar las ventas de combustibles nacionales de los actuales 72 millones de kilolitros (KL) a 90 millones de KL en 2029. En línea con este crecimiento, Pertamina mejorará los servicios de combustible al público.

Del mismo modo, las necesidades de gas industrial y doméstica también aumentarán. Esto incluye el crecimiento de las redes de gas domésticas de 67 mil a 414 mil conexiones domésticas (SRT) en 2029 como los esfuerzos de Pertamina para proporcionar energía limpia alternativa y amigable para el medio ambiente.

«Todos los planes y objetivos no están exentos de desafíos como las tendencias mundiales de precios del petróleo crudo que están influenciados por varios factores, incluida la incertidumbre geopolítica. Con el apoyo de las partes interesadas, Pertamina se compromete a administrar hojas de ruta para lograr objetivos gubernamentales en la autoesciencia nacional de energía», dijo OKI.

Pertamina como compañía de energía nacional se compromete a apoyar el objetivo neto de emisión cero 2060 a través de programas sostenibles que tienen un impacto significativo en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG), en línea con la aplicación de los principios de ambiental, social y de gobierno (ESG) en todas las líneas y operaciones comerciales.