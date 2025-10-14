Descontento por el fallo, un hombre arroja un zapato al juez del tribunal de sesiones en Ahmedabad







Descontento por un fallo, un hombre arrojó un zapato a un juez en el Ahmedabad sesiones del tribunal el martes mientras se desarrollaban los procedimientos en la sala del tribunal, dijo un oficial de policía.

No estaba claro si el zapato golpeó al juez principal adicional.

Sin embargo, por orden del juez, el hombre, que era un apelante en un caso, fue puesto en libertad y no se tomó ninguna medida coercitiva contra él, dijo el inspector PH Bhati de la comisaría de policía de Karanj de la ciudad.

«La persona se enojó y arrojó un zapato al juez después de que su apelación fue desestimada. Aunque fue atrapado por corte personal, el juez lo dejó ir y ordenó al personal que no se tomaran medidas contra él», dijo Bhati.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente