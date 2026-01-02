Descartando la cuestión del divorcio, Audi Marissa y Anthony Xie celebran juntos la víspera de Año Nuevo 2026

VIVA – El tema de la ruptura matrimonial ensombreció a la pareja de famosos Audi Marisa Y Antonio Xie hasta finales de 2025. La falta de unión mostrada en las redes sociales ha hecho que el público especule sobre la condición de su matrimonio. Sin embargo, a principios de 2026, esta pareja en realidad muestra una señal diferente a través de momentos de unión que llaman la atención.

En la celebración de Nochevieja de 2026, se vio a Audi Marissa y Anthony Xie aparecer con su familia. Esta unión parecía ser una respuesta indirecta a varios rumores de divorcio que habían sido ampliamente discutidos anteriormente. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Audi Marissa y Anthony Xie.

Los rumores sobre la relación de Audi y Anthony surgieron después de que rara vez se los veía juntos en público o en las redes sociales. Esta situación provocó más especulaciones cuando el apellido de Anthony Xie desapareció de la biografía de Instagram de Audi Marissa. Este pequeño cambio dio lugar a varias suposiciones, incluida la sospecha de que ambos se enfrentaban a graves problemas en casa.

Sin embargo, a principios de año se percibió una atmósfera diferente. Audi y Anthony celebraron esta velada especial con su único hijo, Anzel Maverick Xie, y otros miembros de la familia en su residencia. La celebración fue cálida y llena de unión, lejos de dar la impresión de una relación rota.

A través de cargas en la cuenta de Instagram de Anthony Xie, se pueden ver retratos familiares que muestran sonrisas, risas y momentos íntimos esperando el nuevo año. En este ambiente, se vio a Anthony besando a su hijo que estaba siendo llevado por Audi Marissa.

«Feliz año nuevo 2026», se cita el texto incrustado en el vídeo subido a su Instagram Story el viernes 2 de enero de 2026.

Anteriormente, Anthony Xie dio una breve respuesta sobre sus problemas domésticos. Dijo que la noticia era solo un asunto personal que había sido exagerado sin dar más explicaciones sobre la condición de su matrimonio con Audi Marissa. En ese momento, esta declaración hizo que el público sintiera aún más curiosidad.

Hasta el viernes 2 de enero de 2026, ni Audi Marissa ni Anthony Xie habían proporcionado una declaración oficial sobre el tema del divorcio en circulación. Sin embargo, muchas personas vieron su unión en la víspera de Año Nuevo como una señal positiva de que su relación aún se mantenía bien.