Descargando el secreto de la comodidad de las motos Honda a través de esta etapa

VIVA – Motor Nuevo suele ser sinónimo de una sensación de seguridad y comodidad. Como Honda Aquellos que tienen una forma especial de garantizar que los usuarios realmente sienten. Aparentemente, el secreto se encuentra en una etapa llamada Inspection antes de la entrega (PDI). Este proceso se lleva a cabo en la red oficial de PT Astra Honda Motor (AHM) Antes de que la moto se entregue a los consumidores.

No solo una formalidad, esta etapa PDI es una forma de responsabilidad para que cada moto comprada esté en condiciones óptimas, tanto desde el lado del motor, la electricidad, hasta pequeños detalles como la presión de los neumáticos. En otras palabras, la moto que ha alcanzado las manos de los consumidores está completamente lista para usar.

M. Taufik, entrenador técnico de PT Capella Dinamik Nusantara Riau, enfatizó la importancia de esta etapa.

«Debido a que el negocio que se vende es la calidad del producto. Por lo tanto, si no está en la entrega previa, no vendemos este producto en general», dijo en Pekanbaru, RIAU el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Etapas de inspección previa a la entrega (PDI) en Honda



Inspección previa a la entrega (PDI) en la motocicleta Honda Scoopy

1. Examen de aceite

Lo primero que se debe examinar es el aceite del motor. A pesar de que la moto ha estado llena de aceite de la fábrica, el equipo de PDI todavía lo revisa. Este método es garantizar que no haya errores técnicos que puedan poner en peligro a los consumidores.

El motor se enciende durante unos minutos, luego se apaga para ver el volumen de aceite real. Después de eso hay una fuga alrededor del desagüe del perno. La lavadora (anillo pequeño sobre pernos de aceite) también debe reemplazarse a la nueva durante los cambios en el aceite para no causar fugas.

«En el pasado había una caja, se usaba una nueva moto que uno o dos kilómetros ya pellizcaron el motor. Resulta que el aceite está vacío. Bueno, esa es la necesidad de ser revisadas», explicó.

2. Sistema eléctrico

La parte de electricidad tampoco olvidó e incluso se convirtió en algo importante. Hay muchos componentes que se revisan, que van desde la encendido, la tecla Honda Smart, hasta los indicadores del velocímetro. Las luces también deben verificarse, desde señal de giro, faros, luces de freno, hasta lámparas en las placas de números.

Si hay un indicador del indicador de lámpara de mal funcionamiento (MIL) que está quemando, eso significa que hay un problema grave con el sistema eléctrico. Las motocicletas como esta no se enviarán a los consumidores hasta que mejore el problema.

3. Palanca de gas y dirección

La suavidad de la palanca de gas también se verifica. Cuando se libera, el gas debe volver automáticamente a su posición original. El equipo PDI se asegurará de que el manillar de dirección pueda moverse normalmente hacia la izquierda y la derecha de acuerdo con el estándar de 2-6 mm. Si hay obstáculos, verificarán el enrutamiento del cable alrededor de la tubería del vástago de dirección.

4. Sistema de frenado

El frenado es otro aspecto vital que se considera. El motor se instala en el estándar medio, luego se verifica el líquido de frenos en el depósito. Si está por debajo del límite mínimo, el líquido de frenos se agregará al estándar.

Manguera de freno, ajuste, hasta que la manija del freno trasero también se verifique para que no haya fuga ni suelto. Establecer la distancia de la manija del freno también se realiza para que se sienta cómodo para usar el conductor.

5. rueda y neumáticos

Los neumáticos se verifican en condiciones de frío. La presión del viento también debe estar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, generalmente 29 psi para el frente y 33 psi para la parte posterior. El equipo también verifica la dirección de la rotación de los neumáticos, las condiciones de rodamiento, para el equilibrio de la rueda. Si hay un sonido extraño o la rueda se siente batido, entonces la unidad se sostendrá y reparará primero.

Taufik también explicó que había un signo especial en el neumático, a saber, marcas amarillas que mostraba el punto más ligero. Esta sección debe ser paralela al ventil para mantener el equilibrio de la rueda.

En esencia, hay tres aspectos principales que siempre se verifican antes de que la moto Honda se entregue a los consumidores, el primer motor, la electricidad y el marco. Cada motor que no pase la inspección se reparará inmediatamente y no se enviará si está en una condición problemática.

«La comodidad del consumidor siempre ha sido nuestro enfoque principal. Por lo tanto, las motos Honda se preparan cuidadosamente desde el principio a través del PDI, de modo que cuando se recibe los consumidores están en las mejores condiciones», dijo.