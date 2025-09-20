Desastre ‘abordado por Bitters End

Japan’s Bitter End ha abordado las ventas internacionales en «SAI: desastre”,» Una característica de suspenso seleccionada para el Festival de cine de San SebastiánLa principal competencia, seguida de su estreno asiático en el Festival Internacional de Cine de Busan.

La película está dirigida por Gogatsu, el dúo de Seki Yutaro («Dualidad») y Hirase Kentaro («Exit 8»), con el célebre actor japonés Kagawa Teruyuki («Sonata Tokio», «espeluznante») y Anne Nakamura («Grand Maison Paris»).

Adaptado de la serie dramática de Wowow «Sai», que se emitió a principios de este año, «Sai: Disaster» sigue a seis personas aparentemente desconectadas que viven sus vidas normalmente, sin darse cuenta de que un hombre misterioso ya se ha infiltrado en sus mundos. Sin previo aviso, la calamidad desciende sobre cada una de sus vidas.

«Con ‘Sai: Desastre’, nos propusimos representar este ‘miedo invisible’ en una forma nunca antes vista», dijo Hirase. «La gente lo llamó un ‘desastre’, algo que rompe nuestras vidas sin causa, sin previo aviso, misericordia e incluso malicia. Aunque terriblemente violenta, su presencia permanece indetectable hasta que de repente golpea».

Además del «desastre SAI» Bitters EndLa alineación de ventas de otoño de Fall incluye al ganador del leopardo de Golden Golden Leopard de Miyake Sho «Two Seasons, Two Strangers», que se selecciona tanto para el primer año de competencia principal de Busan como para San Sebastián. Las «flores blancas y frutas» de Sakamoto Yukari se selecciona para la sección de nuevos directores de San Sebastián.

Con tres décadas en el negocio, Bitters End se ha establecido como un distribuidor japonés líder, manejando películas de cineastas aclamados internacionalmente, incluidos Ryusuke Hamaguchi, Bong Joon-Ho, The Dardenne Brothers y Jia Zhangke. Las adquisiciones recientes también incluyen «Anora», «Sex/Love/Dreams», «Atrapado por la marea», «La Chimera» y «Perfect Days». La compañía también produce y estuvo detrás del premio de la Academia «Conducir mi coche. «