Desarrollo de Laos Serumpun Village, PLN IP fomenta la transformación económica de la aldea de Mata Red

Yakarta, Viva – PT PLN Indonesia Power (PLN IP) a través de la Unidad de Negocios Verde PLTG Borang PLTG (UBP) enfatiza su compromiso en apoyar el empoderamiento de la comunidad y la preservación ambiental a través de un enfoque sostenible e inclusivo.

Esto se realizó lanzando un programa de innovación social titulado «Kampung Laos Serumpun» Aldea Red Mata, Banyuasin Regency. Un pueblo que anteriormente se conocía como mucho sueño y desafíos sociales economíaahora transformado en un centro para el cultivo de plantas herbales de Laos (Alpinia Galanga) que son amigables con el medio ambiente.

«Kampung Laos Serumpun es una manifestación concreta de la sinergia entre la energía y la vida. No solo presentamos electricidad, sino también esperanza y empoderamiento», dijo Bernadus Sudarmanta, director gerente de PLN IP citado de su declaración, martes 9 de septiembre de 2025.

Con un área de cultivo de 60 hectáreas, este programa involucra a 53 residentes, incluidos grupos de mujeres, ancianos productivos y familias preprosperas.

PLN Indonesia Power (PLN IP) dijo que continúa fomentando el desarrollo de la energía geotérmica en Indonesia para apoyar el logro de la independencia de la energía nacional.

«A través de un enfoque regenerativo y colaborativo, queremos asegurarnos de que cada gota del sudor del bienestar de la comunidad de la aldea Roja de Mata tenga bienestar», dijo

Explicó que el Laos Serumpun Kampung Este programa lleva el Prinsio, a saber, próspero al aumentar los ingresos de los grupos vulnerables a través del valor de la acuicultura y los productos derivados de Laos. Entonces, Lush es la recuperación de la ecología de la turba con un sistema de fertigación y gestión de residuos en fertilizantes orgánicos.

Luego independientemente fortaleciendo la capacidad local a través de la capacitación y la asistencia. Productivo a través del desarrollo de micro empresas como triturado, donas y albóndigas hechas de Laos y Superior, lo que hace que Laos Village sea un modelo de aldea superior basado en productos locales.

«Con la hoja de ruta que ha estado en funcionamiento de 2022 a 2026, PLN Indonesia Power espera que Laos Serumpun Village pueda convertirse en un modelo integrado de innovación social que se puede replicar en otras regiones», concluyó.