Desaparecido hace mucho tiempo, Sahroni aparece ante el público con el título de Doctor en Derecho

Jacarta – Ahmad Sahroni apareció repentinamente después de desaparecer tras los disturbios de agosto de 2025. La residencia de Sahroni en Tanjung Priok, en el norte de Yakarta, fue objeto de saqueos por parte de los residentes.

Durante este incidente, Sahroni supuestamente viajó al extranjero, así lo reveló una captura de pantalla que se volvió viral en las redes sociales. Sin embargo, no hay ninguna confirmación válida al respecto.

Sin embargo, después de no saber nada de él durante mucho tiempo, Sahroni apareció ante el público en la ceremonia de graduación de la Universidad de Borobudur el 14 de octubre de 2025 en el Centro Internacional de Convenciones de Yakarta (JICC).

Apareció como uno de los graduados que tenían un doctorado. Planteó el tema de su disertación con el título Erradicar la corrupción mediante el principio del ultimátum remidium: una estrategia para devolver el dinero estatal.

Sahroni fue vista vistiendo una toga negra y una camisa roja, según la identidad del programa de estudios. ley en ese plantel. En el vídeo mostrado en el canal de YouTube de la Universidad de Borobudur, se ve a Sahroni caminando con confianza, sonriendo y estrechando la mano de los rectores del campus cuando estaba a punto de graduarse.

Se vio a Sahroni sonriendo y se mostró muy amigable cuando tuvo lugar este proceso sagrado. Se vio al canciller presentando sus respetos antes de graduar a Sahroni.

Se sabe que Sahroni también apareció en una de las publicaciones de Instagram del vicepresidente general de la ISP, Ronald A. Sinaga, alias Bro Ron, @brorondm, el lunes 13 de octubre de 2025.

En la foto subida, se ve a Sahroni sentada frente al hermano Ron en un lugar para comer. El hermano Ron dijo que Sahroni era su figura más importante en el mundo. político.

«Él es mi superior en política, yo todavía soy un niño maní. Pero nos conocemos desde hace mucho tiempo. Incluso estábamos en la misma comunidad de motociclistas, el nombre del campamento base del Equipo Birah 1 (léase: Birahi) en el Bloque S. De todos modos, esa es una vida colorida», escribió el hermano Ron.

El hermano Ron admitió que los dos nunca pensaron que entrarían en el mundo de la política.

«Hace 20 años, nosotros dos nunca hubiéramos pensado en entrar en política, especialmente en el puesto actual, el hermano Roni Bendum @official_nasdem y yo, el hermano Ron Waketum @psi_id. Jajaja, mis apodos son 1 letra diferentes», dijo.