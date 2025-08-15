Desaparecen millones de paquetes de Rupia, los clientes de los servicios de expedición de los clientes solo desean reemplazar Rp130 mil

Yakarta, Viva – un cliente servicios de expedición J&T Express, Anto, ventilando su frustración después paquete El suyo, que vale casi Rp2 millones, desapareció sin claridad.

Leer también: 9 Los esfuerzos de Arabia Saudita para encontrar tres peregrinos faltantes en Tierra Santa



No solo eso, también sospechaba que los servicios de expedición no eran responsables porque solo querían compensar a Rp130 mil. Anto afirmó enviar un paquete que contiene una camiseta de un club de fútbol a través de uno de los puntos de caída de los servicios de expedición en la ciudad de Bandung, West Java, el 31 de julio de 2025.

El paquete debe enviarse a la dirección en la ciudad de South Tangerang, Banten. Basado en el seguimiento del sitio web oficial de los servicios de expedición relacionados, el paquete se registró llegando al Centro de Tránsito Balaraja, Banten, el 1 de agosto de 2025. Sin embargo, hasta unos días después, los productos nunca llegaron a las manos del destinatario.

Leer también: Según los informes, la rápida reacción del KPK después del ex presidente de DPRD de Java Oriental, Kusnadi, fue perdido por ser recogido por una persona misteriosa



El destinatario del paquete, Martahan, contactó al centro de llamadas e hizo un informe oficial el 4 de agosto de 2025. En lugar de obtener una solución pronto, ambos realmente recibieron noticias impactantes. Paquete indicado desaparecido el mismo día.

«El período del paquete que los perdió fue compensado solo por 10 veces el costo del envío. No de acuerdo con el precio de los bienes. Ese es el precio de Rp1.9 millones. No es responsable de este nombre», dijo Anto a los periodistas el viernes de 1525.

Leer también: La cronología de la desaparición del ex presidente de DPRD de Java Oriental, Kusnadi, después de ser recogido por 3 personas misteriosas



También destacó el lento proceso de búsqueda llevado a cabo por la expedición. «El proceso de búsqueda de paquetes es lento», dijo.

Mientras tanto, Martahan también expresó la misma decepción. Le pidió al servicio de expedición que pagara compensación Según el precio de los bienes, no solo Rp130 mil como se ofrece. Hasta que se revelara esta noticia, los servicios de expedición relevantes aún no habían proporcionado información oficial relacionada con las quejas de los clientes.

«No acepté la pérdida de solo RP130 mil. Debe ser de acuerdo con el precio de los bienes Rp1.9 millones», dijo Martahan.