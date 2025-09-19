‘Desafortunado’: NCP MP Sunil Tatkare en los comentarios de Sam Pitroda Pakistán







Miembro del Partido del Congreso Nacionalista (NCP) del Parlamento (MP) Sunil Tatkare el viernes describió el viernes el Congreso en el Jefe de Ulbama Sam Pitroda sobre los recientes comentarios sobre Pakistán como «desafortunado» y «triste por la India».

En declaraciones a Ani, Tatkare dijo: «Es triste para la India. También creció en India y logró su condición en India … es desafortunado …»

Según los informes, Pitroda había dicho en una declaración de los medios de comunicación que había estado en Pakistán y «se sintió como en casa».

Más temprano el viernes, Tatkare también criticó MP del Congreso Rahul Gandhi Durante sus acusaciones de robo de votos, informó Ani. El diputado del NCP desestimó al líder de Lok Sabha de las declaraciones de la oposición como «infantil» y afirmó que carece de comprensión de las operaciones de la cabina electoral.

«Esta es una declaración infantil del líder de la oposición, no tiene idea del nivel local o de stand …», dijo Tatkare a los periodistas.

Respondiendo a Las acusaciones de Gandhi, Tatkare señaló que el rollo electoral se actualiza constantemente, y después de prepararse, se tienen en cuenta sugerencias y objeciones, informó ANI.

«El rollo electoral se está modificando todo el tiempo, y aunque se publica en un momento determinado, se pueden tomar objeciones y sugerencias», dijo.

Tatkare explicó además que los oficiales del stand y los oficiales de bloque de cada parte son seleccionados y se cuestiona si el MP del Congreso Creía que sus propios trabajadores del partido podrían haber estado involucrados en cualquier robo de voto, ya que ellos también estaban presentes en los stands.

«Los oficiales a nivel de stand de cada parte se eligen de cada parte. Según él, su gente también estaba presente. ¿Cree que ellos también estuvieron involucrados en esa actividad? Esta es la pregunta que quiero hacer», dijo Tatkare.

Gandhi había alegado anteriormente un intento de robo de votos en la circunscripción de Karnataka Aland. Al dirigirse a una conferencia de prensa el jueves, afirmó que alguien había intentado eliminar más de 6,000 nombres de votantes en las elecciones de 2023 en Aland.

«En Aland, Karnataka, 6018 votos, alguien intentó eliminar estos votos. No sabemos el número total de votos eliminados en las elecciones de 2023, pero alguien fue atrapado. Fue atrapado, por la mayoría de los delitos, por coincidencia. Lo que sucedió fue que el oficial de nivel de la cabina notó que el voto de su tío había sido deletitado», dijo Gandhi.

(Con entradas ANI)





Fuente